Boligen i Søborg kan fås får under to millioner kroner. Foto: Per Martin Andreasen.

Stigende boligpriser i Gilleleje-området: Det kan du få for to millioner

Gribskov - 06. februar 2021 kl. 04:20 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Naturskønne omgivelser og samtidig tæt på byen. Det er noget af det, som mange boligkøbere efterspørger, når de er på jagt efter et nyt hjem. Det fortæller Snorre Bjørk Torne Lassen fra Nybolig i Gilleleje.

Samtidig er det også muligt at finde en bolig for 2 millioner i området omkring Gilleleje, selvom disse ikke hænger på træerne, oplyser han. Lige nu kan man for eksempel få en bolig på 113 kvadratmeter på Toftevej 7 i landsbyen Søborg for 1.795.000, hvor naturen er lige uden for døren - og samtidig er køreturen til Gilleleje ikke ret lang.

- I hyggelige Søborg ligger denne skønne villa, som på alle måder giver plads til både privatliv og udfoldelse. Der er flot udsigt til intet mindre end åbne marker, så langt øjet rækker, og med den gode have er der masser af muligheder for at nyde omgivelserne, lyder det i beskrivelsen på Nyboligs hjemmeside.

Rødstenshuset henvender sig til en børnefamilie med et eller to børn, og der er køkken/alrum med brændeovn og udsigt over haven og markerne samt udgang til terassen.

Det er en helårsbolig, og den tiltrækker lige nu en del opmærksomhed fra mulige købere, fortæller Snorre Bjørk Torne Lassen.

- Folk kigger på det og trækker oplysninger på det. Netop af samme årsag - altså en god pris og en god beliggenhed, siger han.

Stigende priser

Ifølge mægleren er der generelt stigende priser på boliger i Gilleleje og omegn.

- Vi ser pt. en interesse i, at folk gerne vil være i noget naturskønt, når de arbejder hjemmefra. Og Gilleleje trækker, fordi det er en by, der er inde i en positiv udvikling, siger han.

- Og får man boligerne prissat rigtigt, kan der godt være rift om dem, fortæller han.

Han peger også på, at man som ofte skal over de 2 millioner - omkring 2,5 - hvis man skal finde en bolig helt inde i Gilleleje midtby. Men det afhænger naturligvis af størrelse og beliggenhed.

