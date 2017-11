Se billedserie Klokken er 03:55. Repræsentanter for Nyt Gribskov, Socialdemokratiet og Enhedslisten kommer ud fra mødelokalet og fortæller, at de er enige om Anders Gerner Frost som ny borgmester og Bo Jul Nielsen som 1. viceborgmester. De Konservative, Danmsk Folkepart er taget hjem for at sove. Foto: Karl Erik Frederiksen

Send til din ven. X Artiklen: Stemmetallene i Gribskovs ny byråd vil fortsat ende 12-11 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stemmetallene i Gribskovs ny byråd vil fortsat ende 12-11

Gribskov - 22. november 2017 kl. 20:02 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan blive svært for Gribskovs nye borgmester Anders Gerner Frost at samle et bredt flertal bag sig, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I mindst halvdelen af Gribskov Kommunes nu 10-årige historie er mange afgørelser i byrådet truffet efter afstemninger, der er endt med stemmetallene 12 mod 11. Samtidig er der fra hver side af byrådssalen blevet argumenteret i en tone og med et ordvalg, der har gjort et bredere samarbejde umuligt. Den situation ser nu ud til at kunne fortsætte ind i en ny byrådsperiode.

Det ny flertal på 12 kommer til at bestå af seks byrådsmedlemmer fra Nytgribskov, fem medlemmer af Socialdemokratiet samt én repræsentant for Enhedslisten. På den modsatte side i byrådssalen vil der komme en opposition bestående af syv medlemme af Venstre, to medlemmer af Det Konservative Folkeparti og to medlemmer af Dansk Folkeparti. I alle tre partier på den modsatte side bruges ordet opposition om den rolle, de i øjeblikket ser ud til at skulle spille i det ny byråd.

Da de tre partiledere Anders Gerner Frost (Nytgribskov), Bo Jul Nielsen (Socialdemokratiet) og Michael Hemming Nielsen (Enhedslisten) onsdag morgen klokken 03:55 åbnede døren til deres mødelokale på hotel- og kursuscenter Bymosehegn i Helsinge og fortalte, at de var blevet enige om Anders Gerner Frost som ny borgmester og Bo Jul Nielsen som 1. viceborgmester. De fortalte også, at de håbede på en bredere konstituering i det ny byråd.

- Vi har haft både De Konservative og Dansk Folkeparti til møde, og givet dem nogle tilbud, som de vil tage hjem og sove på, lød det fra dem.

De fortalte også. at de senere ville kontakte Venstre, for at få dem med i en konstitueringsaftale.

Efter at have sovet en lang nat lyder det fra Den Konservative Jesper Behrensdorff og Brian Lyck Jørgensen, at de ikke er blevet tilbudt noget, og at de ikke deltager i nogen bred aftale med mindre Venstre også er med. I Venstre siger Kim Valentin, at de slet ikke er blevet inviteret med i nogle drøftelser.

Jesper Behrensdorff:

- Hvis vi skal være med, så skal det være en stor og bred konstituering. Vi er gået til valg på at ville føre en borgerlig politik, og det som vi har i udsigt ser meget rødt ud. Vi frygter fx, at der nu indføres en dækningsafgift på erhvervsejendomme, som Michael Hemming Nielsen fra Enhedslisten har foreslået, eller at skatten stiger, fordi Socialdemokratiet ikke kunne stemme for det nuværende budget. Vi frygter også, at de sætter projektet om en ny vej mellem Græsted og Gilleleje i bero.

Brian Lyck Jørgensen:

- Vi er ikke blevet tilbudt noget som helst. Vi blev om natten kaldt ind og fik at vide, at de var enige om hvem der skulle være borgmester og 1. viceborgmester. De havde ikke noget at tilbyde os. Derfor har vi valgt a sige nej tak til at være med i en konstitueringsaftale og har meddelt, at vi tager en periode i opposition.

Syv fagudvalg

På valgnatten var der på Bymosehegn heftig aktivitet bag både lukkede og åbne døre ind til de enkelte partiers grupperum. Der blev holdt møder på kryds og tværs, og ind i mellem kom repræsentanter for partierne ud og meddelte sig til andre fra baglandet.

På baggrund af disse oplysninger kan det oplyses, at de formandsposterne på de syv fagudvalg, som det ny flertal vil arbejde med, skulle fordeles på denne måde: Tre poster til Socialdemokratiet (bl.a.social- og sundhedsudvalget), to til Nyt Gribskov, én til Enhedslisten (beskæftigelsesudvalget) én til De Konservative (plan- og miljøudvalget). Inden de sidste møder mellem Nytgribskov, Socialdemokratiet og Enhedslisten, var Bo Jul Nielsen til møde i Venstres lukkede grupperum. Da han kom ud kunne hans bagland oplyse, at Venstre havde tilbudt ham en borgmesterpost, men at samme bagland gik ind for et samarbejde med Nytgribskov og Enhedslisten, skriver Frederiksborg Amts Avis.