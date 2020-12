Artiklen: Status: Her er der flest smittetilfælde lige nu

Gribskov Kommune gør løbende status over antallet af smittetilfælde med coronavirus på institutioner i kommunen. Der er lige nu adskillige smittetilfælde med coronavirus rundt omkring på Gribskovs botilbud - og enkelte på plejecentre. Værst ser det ud på botilbuddene Ahornparken og Gydehøj. På Ahornparken i Helsinge er fire beboere således konstateret smittet - samt seks ansatte. På Gydehøj er der lige nu fem smittede beboere samt ni ansatte, der er testet positiv for covid-19. På Vega og Fabianhus er der en smittet medarbejder hvert sted.

På plejecentrene i Gribskov Kommune er smitten kommet inden for dørene på Trongården, hvor to medarbejdere er konstateret smittet i øjeblikket. Alle borgere og medarbejdere på centret er podet, og der testes igen på mandag den 4. januar, oplyser Gribskov Kommune på hjemmesiden. På Helsingegården er én borger og én medarbejder konstateret smittet, mens der i helhedsplejen er en smittet medarbejder. Og endelig er én medarbejder testet positiv for coronavirus på friplejehjemmet Bavneager i Gilleleje.