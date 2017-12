Statsminister Lars Løkke: Det er en ommer

Fra Gribskolens side er det nemlig besluttet - for et halvt år siden - at der ikke skal være gudstjeneste for eleverne. Det skal ske af hensyn til de elever, der ikke er kristne.

»Jeg vil opfordre Gribskolen (Græsted) til at gennemføre den traditionelle gudstjeneste. Det må være udtryk for misforstået hensyntagen til ikke-kristne at aflyse kirkegangen ved juletid. Vi er et kristent land og det skal vi være stolte af. Der skal naturligvis ikke være tvang til at deltage, men vores kirke og særligt julen er en vigtig del af vores kultur, og hvis man bor i Danmark så vil det være fornuftigt at forstå og deltage i dette..... Skolebestyrelsen må træde i karakter her, og beslutte at traditionerne omkring højtiderne er vigtige for alle og det er ikke for sent at lave om på en forkert beslutning hos skoleledelsen«, skriver borgmesteren, der bor i Græsted.