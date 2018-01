Se billedserie Der er travlhed omkring stationen i Tisvildeleje. Foto: Karl Erik Frederiksen

Stationsområde renoveres

Gribskov - 06. januar 2018

Af Karl Erik Frederiksen

Entreprenørmaskiner af en hver art samt mandskab fra Lokaltog A/S og en entreprenørfirma arbejder nu på højtryk for at forskønne stationsområdet i Tisvildeleje, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Mens arbejdet står på, svinder de bjerge af grus, skærver, jernbanesveller og nye lange togskinner, som er opmagasineret langs jernbaneskinnerne, ind. Når arbejdet er færdigt, vil hele stationsområdet ikke alene fremstå mere indbydende end i dag. Det vil også være omdannet til et mere sikkert sted at færdes for de rejsende.

Arbejdet er sat i gang efter flere år, hvor området er blevet præget af tilgroning, manglende vedligeholdelse og hærværk. Hele den cirka 500 meter lange strækning mellem stationbygningen og jernbaneovergangen ved Gartnersvinget får en kærlig omgang.

- Samtidig gør vi noget ved perronen. Vi flytter sporene længere mod nord, så den kan gøres cirka fem meter bredere. Dermed bliver det mere sikkert at færdes på perronen, når der kører tog. Terrænet bliver samtidig hævet, så perronhøjden svarer til døråbningerne på togene. I øjeblikket er der en niveauforskel på flere centimeter, men nu bliver det lettere for de rejsende at komme ud og ind af togene, hvis ikke de er så godt gående, siger teknisk projektleder René Reinhold Nielsen, Lokaltog A/S.

Samtidig med at sporene flyttes for at gøre plads til perron-udvidelsen, lægges der nye sveller og skinner i hele stationsområdet.

Det nye skinneanlæg bliver klimasikret. Der bliver etableret et afvandingssystem, der kan lede regnvandet bort fra sporene.

- Det har vi ikke haft før. Med de nedbørsmængder, vi er begyndt at få, er der risiko for, at sporkasserne kan begynde at skride, hvis ikke vi gør noget, siger projektlederen.

Hele arbejdet ventes færdig første uge af marts. De mange lange - 120 meter - togskinner, der er opmagasineret på sydsiden af skinnerne mellem stationsbygningen og ikke forsvinde.

- Det skal bruges til et nyt projekt, som går ud på at udskifte skinnerne mellem Tisvildeleje og Helsinge, siger René Reinhold Nielsen til Frederiksborg Amts Avis.