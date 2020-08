Station skal forvandles til lejligheder

Den gamle stationsbygning i Vejby har længe fået lov at forfalde med grafitti på væggene, huller i taget og knuste ruder. Til fortrydelse for mange Vejbyborgere. Men nu sker der noget. Der er sat stillads op rundt om bygningen samt en grøn container, og der arbejdes på stedet.

Bjørn Olsen fra Vejby Cemenststøberi, der ejer stationsbygningen, fortæller, at bygningen skal omdannes til fem ejerlejligheder i samarbejde med det lokale firma Tida Byg og bekræfter, at der er taget hul på projektet.

- Vi har langt om længe fået lov at lave fem lejligheder der. Vi søgte om det for fem års tid siden, og så har det været stillet lidt i bero undervejs, fortæller Bjørn Olsen.

- Vi tager meget hensyn til dette, så det kommer til at se pænt ud. Men vi kan ikke få al den grafitti af murene ved at sandblæse dem, så de bliver i stedet filset op og malet, siger Bjørn Olsen.

Han fortæller, at der er en interesse for at købe lejlighederne.

- Vi har allerede to på bedding, der gerne vil købe en lejlighed, og så sent som til vores jubilæum i lørdags, talte jeg med en af dem, der står ved sin udmelding, siger Bjørn Olsen med henvisning til, at Vejby Cementstøberi netop har fejret 60 års jubilæum, hvor 300 mennesker i løbet af lørdagen kom forbi for at lykønske den lokale virksomhed.