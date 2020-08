Stank afslørede hash-pusher

Det var den karakteristiske lugt af hash, som fik en politipatrulje til lørdag morgen klokken 01.10 at kaste et blik på en personbil med fire unge mænd ved Helsinge Station.

Under den ene af mændenes sæder blev der i den forbindelse fundet hele 49 gram hash, og derudover blev der også fundet såkaldte pølsemandsposer, der typisk bruges ved salg af mindre hashklumper.

Vagchef Christian Kobbernagel, Nordsjællands Politi, oplyser til Frederiksborg Amts Avis, at en 19-årig mand fra Greve blev sigtet overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, og for besiddelse med salg for øje.