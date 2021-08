Stak af fra patrulje: Ville undgå akometertest

En 34-årig mand fra Fredericia forsøgte klokken 00.33 natten til torsdag at undgå en alkometertest. Manden blev set komme kørende ad Græsted Hovedgade af en patrulje, men da de ville have ham til at standse, forsøgte han at køre væk. Den 34-årige kørte i den forbindelse af vejen og løb efterfølgende fra stedet. Han blev dog indfanget og sigtet for spirituskørsel samt for at køre bil, selvom han er frakendt førerretten.