Stafet for Livet er klar til sin niende omgang

Gribskov - 05. juni 2018 kl. 17:04

I år er det niende gang, at Ramløse Hallen er omdrejningspunktet for Stafet for livet. Det sker fra lørdag den 9. juni klokken 14, og den slutter søndag den 10. klokken 10. Stafetten varer altså 20 timer.

- Den starter med friske kræfter og glider ind i de mørke timer. Efter det kommer trætheden, og lyset i morgengryet, hvor stafetten slutterom formiddagen med en tak for denne gang og et på gensyn. Vi er sammen om håbet, at fejre livet og samlet penge ind til Kræftens Bekæmpelses vigtige arbejde, fortæller pr- og fightersekretær Johnny Kierstein i en pressemeddelelse.

Den første Stafet For Livet i Gribskov var i 2010 som den sjette stafet i Danmark. Siden da er der komme mange stafetter til, og i 2018 er der i alt 74 stafetter fordelt rundt om i Danmark, hvortil man forventer, at mere end 80.000 deltager. I Gribskov vil omkring 1.000 komme til den 20 timer lange event.

Igennem de foregående år er der i Gribskov indsamlet lige godt 3,1 millioner kroner, som er sendt videre til Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, forebyggelse og støtte til patienter og pårørende.

I Ramløse vil der være underholdning fra en masse bands, oplysning om forebyggelse af kræft og Kræftens Bekæmpelses tilbud i lokalområdet, wellness, hvor man kan få masseret sin ømme krop og fødder af et korps af frivillige massører for et beskedent beløb. Desuden vil der være aktiviteter for børn med bamsehospital, ansigtsmaling, fiskedam og legeland.

Deltagelse sker individuelt eller som hold. Nogle vælger desuden at cykle, og Kajak For Livet ror på Arresø, der også får der indsats konverteret til runder. Holdene har mindst én deltager på banen ad gangen.

Tilmeldinger skal ske via hjemmesiden for Stafet For Livet - Gribskov på www.stafetforlivet.dk/gribskov - eller på selve dagen.