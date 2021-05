I år vil Stafet For Livet ikke have en fysisk stafetplads ved Ramløse hallen eller Fighterrunde som vist på billedet. Foto: Stafet For Livet Gribskov

Stafet For Livet går i år på nettet: Fællesskabet hyldes med livestream

Gribskov - 11. maj 2021

Sidste år måtte Stafet For Livet Gribskov helt aflyse. Men man havde håbet, at det i år kunne blive en stafet, som man kender den med masser af deltagere, musik, underholdning og fællesskab ved Ramløsehallen.

Det tillader corona og restriktionerne imidlertid fortsat ikke. I stedet bliver Stafet For Livet Gribskov 2021 derfor en online-begivenhed lørdag 2. juni kl. 13-23.

- Vi skal stadig fejre fællesskabet og støtte op om fightere, pårørende, efterladte, kolleger, venner osv., men vi gør det, hvor vi er! Vi skal stadig gå og løbe - for nogens vedkommende – men det bliver i mindre grupper, lokalt hos holdene eller hvor man er og ikke i samlet flok, skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.

Besøger deltagerne

For at bevare gnisten af fællesskab og sammenhold livestreames via stafettens Facebook, som derfor er årets "stafetplads".

Man besøger holdene/deltagerne, hvor de er, og vil lægge billeder og videoer op på facebook, så de forskellige hold kan følge hinanden.

Åbningsceremonien, lysceremonien og afslutningsceremonien livestreames, og hvis forsamlingsloftet og restriktioner giver mulighed for det, håber arrangørerne, at det kan blive med lidt fysisk deltagelse.

Tilmelding

- Så hank op i naboerne fra vejen, familien, kollegerne, mødregrupper eller måske fodboldholdet og lav jeres eget hold, lyder opfordringen.

Det koster 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn og unge under 18 år at deltage, og man betaler, når man melder sig til.

Har man ikke mulighed for at oprette et hold, kan man melde sig på det Åbne Hold, som er stafettens hold.

Hvis man er kræftpatient eller tidligere kræftpatient, er man en af æresgæsterne og kan tilmelde sig gratis.

For mere info og tilmelding se www.stafetforlivet.dk/stafet/gribskov. jesl

