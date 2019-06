Stadig nej fra store plejeleverandører

Selvom priserne for at drive hjemmepleje i Gribskov fra 1. december nu sættes op, bliver det stadig et nej tak fra de store plejeleverandører Attendo og Altiden. Byrådet besluttede på et ekstraordinært møde tirsdag at forhøje den samlede pris for hjemmeplejedrift fra 85,5 til 90,5 millioner kroner, som reaktion på, at flere firmaer afviste at byde ind. Men det får ikke Altiden til at ændre et nej til et ja.