Spritkørsel uden kørekort

Nordsjællands Politi standsede natten til lørdag omkring klokken 2 en bilist på Dalenborgvej i Helsinge. Føreren, en 24-årig mand fra Helsinge blev bedt om at blæse i politiets alkometer, som gav udsalg mere end godt var. Manden er nu sigtet for spirituskørsel - og for at køre bil uden kørekort, oplyser Nordsjællands Politi.