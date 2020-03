Spritbilist i ulykke

Lørdag formiddag skete et mindre færdselsuheld på Møngevej i Vej. En bil kørte op bag i en anden bil. Da politiet kom frem viste det sig, at bilisten i den bagerste bil, en litauisk statsborger, ikke havde kørekort men til gengæld var i stand til at blæse politiets alkometer langt over den tilladte grænse. Han blev derfor anholdt med henblik for at få taget en blodprøve og vil blive tiltalt for de to forhold, oplyser Nordsjællands Politi.