Spritbilist fanget: Fortalte politiet, han ville gøre det igen

Tirsdag aften klokken 21.44 kom en 18-årig mand fra Græsted kørende på Mårumvej, og politiet kunne her konstatere, at han var spirituspåvirket.

Han blev derfor sigtet for spirituskørsel og taget med på hospitalet for at få taget en blodprøve, der skal klargøre den nøjagtige promille.