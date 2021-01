Spottet af patrulje: 18-årig sigtet

En patrulje fra Nordsjællands Politi handlede hurtigt, da de torsdag kl. 20.54 spottede to personer ved en parkeringsplads ved Toftevangen i Helsinge.

De to personer blev stoppet, og det viste sig, at den ene - en 18-årig mand fra Helsige - var i besiddelse af en mindre mængde hash. Det er han nu blevet sigtet for.