Sportsgren stormer frem: Tæt på grønt lys for flere baner

Gribskov - 19. august 2021

Der er baner i Gilleleje, Tisvildeleje og Ramløse, og nu føjer Helsinge sig snart til listen af byer, der byder på mulighed for at dyrke tidens mest fremgangsrige sportsgren, nemlig padel.

De syv baner i lokalområdet alle opført siden 2019, og inden året er omme er der ifølge Michael Frilund, formand for foreningen Helsinge Padel, tre udendørs baner på vej ved Helsinge Hallerne.

- Det er planen, at der skal opføres tre baner oppe ved siden af tennisbanerne, og udbud af dem går formentlig snart i gang. Håbet er, at banerne står klar til foråret, fortæller Michael Frilund.

Han forventer, at Helsinge Padel relativt hurtigt kan blive en forening med op imod 300 medlemmer. Spillet, der betegnes som en mellemting af tennis og squash, er fysisk ikke så krævende som f.eks. de to andre sportsgrene, hvilket kan være en af årsagerne til den eksplosive fremgang for padel.

Afventer kommunen Helsinge Hallerne har i princippet vedtaget at få etableret de tre padelbaner, og der er afsat et budget på et sted mellem 1,1 og 1,2 mio. kr. til projektet. Lige nu afventer man dog på grønt lys fra Gribskov Kommune, der ejer de udendørs arealer, hvor banerne skal opføres.

- Det er udvalget for Børn, idræt og familie, der skal give tilladelsen, og det bliver så fulgt op på bestyrelsesmødet i Helsinge Hallerne 30. september. Før kan vi ikke gå i gang med projektet, fortæller haldirektør Bo Holtemann.

Når banerne ikke ventes klar til brug for i foråret 2022, hænger det sammen med, at vinterens vejr let bliver en forhindring. Også selv om det ofte kun tager en måned eller to at bygge et par padelbaner.

- Vi glæder os i hvert fald til at komme i gang, siger Michael Frilund, der nu - i lighed med mange andre - kører rundt fra by til by for at spille padel. Han er i øvrigt tidligere landsholdsspiller i squash, så han har ketsjer-erfaring nok til at være en af dem, der kan introducere lokale borgere til spillet.

- Men vi skal fra start af have fat i nogle trænere, så vi kommer rigtigt i gang i gang. Der er masser af potentiale i det her spil. Jeg tænker, at padel også bliver et foretrukket spil for alle byens unge mennesker, herimellem mine egne fire børn. Men som sagt: padel er for alle, udbygger Michael Frilund.

Et double-spil Et af de steder, som Frilund frekventerer, indtil banerne i Helsinge står klar, er Padelhuset i Gilleleje, et privatejet padelcenter med hele fem indendørs baner, heraf en enkelt singlebane, hvor det sidste er lidt usædvanligt, idet padel fortrinsvis er et doublespil.

De første baner i Padelhuset i Gilleleje er taget i brug i november 2020, og tilsvarende er den enlige indendørsbane i Ramløsehallen fra 2020.

Man skal til Tisvildeleje for at finde Gribskov Kommunes foreløbig eneste klubdrevne bane. Det er Tisvilde Tennis Klub, som i 2019 opførte en udendørs bane på Godhavnsvej.

Med de tre baner i Helsinge vil der i 2020 således være hele 10 padelbaner i Gribskov Kommune, heraf fire udendørs.

Helsinge Padel, der er stiftet 31. marts i år, består her og nu reelt kun af sine bestyrelsesmedlemmer, men der er løbende information at hente på klubbens Facebookside.

- Det var på tale, at oprette padel som en del af Helsinge Tennisklub, men vi har fundet det mest fornuftigt at holde tingene adskilt, siger Michael Frilund.

FAKTA

Padel er en kombination af tennis og squash, og man spiller med et bat, der er noget lettere end en tennisketsjer. Padel spilles primært som double på en lukket bane omgivet af vægge af glas og hegn af metal. Banen er en tredjedel af størrelsen på en tennisbane, 10 gange 20 meter, og ligesom i squash kan bolden spilles op af væggene. Den må dog kun ramme gulvet én gang, før den returneres.