Sponsor-kroner på vej: Se modtagerne her

Igen i år er Helsinge Brugsforening blevet overvældet over mange ansøgninger til sponsorpuljen, der uddeler midler til støtte af aktiviteter i lokalsamfundet. Af den grund har man besluttet at uddele i alt 222.000 kr..

Modtagerne er Nordkystfortællerne, Tisvilde Hegn Sporlaug, Græsted og Omegns Rideklub, Helsinge Modeltogklub, Ramløsescenen, Modelklubben Nordkysten, Annisse forsamlingshus, GymHelsinge, Dialogforening for Unge og Børn med Særlige behov i Gribskov (DUBS), Annisse Idrætsforening, Gymnastik afdelingen, Skakklubben Nordkalotten, Mandagsmotion for demensramte, Natteravnene Gribskov, Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn, Gilleleje og Omegns Museumsforening, Græsted Lokalhistoriske Forening, Nordtrim, Kunstværkstederne i Ramløse, Frivillig Flygtningehjælp Græsted, Ramløse Judo & Jiu Jitsu, Helsinge Squash Klub, Arresø sejlklub, HK Sirius, Styrk din Krop - motionér hele livet, Foreningen Esrum-Tisvildevejen, Helsinge Volleyball Klub, Helsingegårdens venner, Cykling uden alder, Helsinge Powerbank, Team Helsinge Håndbold, Holbo Spejderne, Arresø Kajakklub, Helsinge Petanque Klub, Helsinge - Danmarks bedste børneby, Dykkerklubben Bundskraberen, Støtteforeningen Solsikken og Kulturcaféen i Helsinge.