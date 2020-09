Spørgetiden vender tilbage

Byrådsmøderne holdes igen i byrådssalen, men der er stadig ikke mulighed for at overvære møderne som publikum. Det betyder også, at der i et halvt års tid har været lukket ned for spørgetid, hvor man normalt har mulighed for at tage ordet og stille spørgsmål til byrådsmedlemmerne. Men nu bliver det igen muligt, dog i en anden form end normalt - nemlig en form, der minimerer smittefare med coronavirus og understøtter opsporing, hvis det skulle være nødvendigt..

- I lokalet her må der max være 28 personer, og det følger vi til punkt og prikke, hvilket gør det umuligt at have tilhørere. Men vi har drøftet på Økonomiudvalget, at det ikke er fornuftigt at blive ved med ikke at have nogen spørgetid, derfor ligger der en anbefaling om at indføre spørgetid på en anderledes måde, indtil vi kan gå tilbage til den gamle model, sagde borgmester Anders Gerner Frost.