Fredningsnævn har givet dispensation til byggeri og udvidelse af hotel på fredet område i Gilleleje, men naturfredningsforening klager over afgørelsen. Foto: Karl Erik Frederiksen

Splittelse i fredningsnævnet: Hotelejer får lov at bygge på fredet grund

Gribskov - 27. november 2017 kl. 09:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Planerne om et badehotel i Det Gamle Rådhus og Pyramiden ved Vesterbrogade i Gilleleje har skabt uenighed i Fredningsnævnet for Nordsjælland.

Nævnet har taget stilling til, om hotelejeren Humberto Orsini kan få lov at tilbygge en restaurant på en del af det fredede område kaldet »Den grønne kile«. Samtidig skulle nævnet beslutte, om en område ved Det Gamle Rådhus og Pyramiden må udstykkes, og om der må etableres udeservering.

Hotelejeren og køberen af grunden har fået tilladelse til det hele, fremgår det af Fredningsnævnets afgørelse. Men sagen har skabt uenigheder i nævnet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Tre medlemmer af nævnet har skullet træffe beslutningen og to af dem - de politisk valgte Niels H.V. Olesen og Karsten Steen Andersen - stemte for at dispensere fra fredningen på alle de tre områder, der var søgt. Det gjorde nævnets formand, dommer Michael Toftager, imidlertid ikke.

Dommeren mener, at planerne om en udstykning er i strid med formålet med fredningen. Han påpeger, at »det er i fredningens afsnit om bebyggelse og udstykning m.v. angivet, at udstykning af eksisterende matrikler ikke må finde sted, med mindre disse tjener fredningens formål,« skriver han i afgørelsen.

Derfor kan der ikke gives tilladelse til en fredning, fremfører han. Ikke desto mindre ender afgørelsen fra nævnet med, at der bliver givet tilladelse til at bryde fredningen, da de to øvrige medlemmer mener, at en udstykning kan »understøtte de rekreative hensyn« i fredningen. I Fredningsnævnet er det nemlig flertallet, som bestemmer.

Medlemmerne af Fredningsnævnet er også uenige i et af de øvrige punkter. Det handler om tilladelse til at tilbygge en restaurant ved de nuværende bygninger.

Niels H.V. Olesen og Karsten Steen Andersen mener, at tilbygningen kan betegnes som »en mindre udvidelse« i forhold til fredningen, og at den i det planlagte udseende kommer til at passe godt ind.

Også her er nævnets dommer uenig, han mener, at en bygning på 150 m2 ikke kan betegnes som »bagatelagtig.«

Her vinder flertallet igen, og der gives derfor tilladelse til byggeriet.

Det tredje ansøgte punkt er alle tre medlemmer af nævnet enige om at give dispensation til. Det handler om at etablere udeservering, som er åben for alle, og det kan godt tillades indenfor fredningen, mener de tre mænd.

Gribskov Kommune er sælger af grunden, og købet er betinget af, at en lokalplan for området går igennem. I ansøgningen til Fredningsnævnet argumenter kommunens forvaltning for, at det er en god idé at give dispensationerne.