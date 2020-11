Se billedserie Med et energisk disc-kast åbnede rektor Kristoffer Høy Sidenius gymnasiets discgolfbane.

Spil golf på gymnasiet

Gribskov - 21. november 2020 kl. 04:33 Af Claus Johansen

Solen stod lavt over gymnasiet, da rektor fredag formiddag med et determineret kast åbnede skolens - og hele kommunens - nye discgolfbane.

For at opfylde alle virus-restriktioner var åbningen blevet skåret helt ind til benet: Nogle få ord fra rektor Kristoffer Høy Sidenius og et par disc-kast. Men det tog ikke glæden fra det lille selskab og initiativtageren, idrætslærer Johan Thimm Rasmusen, som gav en lille blomme-i-madeira-chokolade og forklarede om projektet:

- Jeg har spillet det nogle gange, og jeg kunne se et potentiale i det til undervisningen. Og så talte jeg med kommunens grejbank, som havde nogle kurve stående, som vi fik lov til at bruge. Ledelsen her på gymnasiet var med på ideen, og så gik vi i gang, forklarer Johan Thimm Rasmussen.

Gymnasiet blev bakket op af DGI Nordsjælland, og kaptajnen på det danske discgolf-landshold, Lars Lau, som hjalp med at udforme banedesignet. Det endte med ni huller og et puttingområde, hvor man kan træne sit kast.

Discgolf har regler, der til forveksling minder om traditionel golf. Man kaster en disc, som så skal lande i en kurv. Rammer man ikke kurven, kaster man igen, derfra hvor discen er landet - og så fortsætter man, indtil discen er i kurven. Vinderen er den, der bruger færrest kast til at nå banen rundt.

Der er tale om den første discgolfbane i Gribskov Kommune, og det er meningen, at alle skal kunne bruge banen uden for gymnasiets åbningstid:

- Vi syntes, at det var en god idé at brede det ud, så alle i kommunen kan bruge det - og naturligvis også vores egne elever, som bor her, siger Johan Thimm Rasmussen.

Når undervisningen slutter klokken 16, har alle derfor adgang til banen. Man skal dog selv medbringe discs.

Rektor Kristoffer Høy Sidenius ser gerne flere udendørs aktiviteter på gymnasiets område:

- Vi kan jo se, at der er behov for flere aktiviteter, som foregår udendørs. Vi har tidligere fået lavet en multibane, og vi har faktisk også en orienteringsbane rundt om bygningerne, som kan bruges i forskellige fag. Men vi har endnu flere ting på idélisten, blandt andet shelters og en parkourbane, så vi kan udnytte området meget mere, siger Kristoffer Høy Sidenius.

På gymnasiets hjemmeside kommer der til at ligge et banekort, som kan downloades, så det er nemt at finde vej rundt.

Discgolf kom til Danmark omkring 1979-80, og nu findes der omkring 70 baner i hele Danmark. Den nye bane rundt om gymnasiet er Gribskovs første.