Spidskandidat smækker med døren: Folk i partiet modarbejder mig

Gribskov - 20. august 2021 kl. 04:02 Af Nicklas Thorup Clausen

Socialdemokratiets nu forhenværende spidskandidat ved kommunalvalget i Gribskov, Mikkel Andersen, forlader ikke posten uden rabalder.

Mikkel Andersen fortæller, at han siden han blev valgt som spidskandidat i sommeren 2020 har følt, at han er blevet modarbejdet internt i partiet. Både i den tre mand store byrådsgruppe, der foruden ham selv består af gruppeformand Pia Foght og Allan Nielsen, samt i partiets bagland.

- Det er ikke normalt for Socialdemokratiet, at man opfører sig så udemokratisk. Det er ikke det Socialdemokratiet, jeg kender, siger han.

Mikkel Andersen blev i juni 2020 valgt som partiets spidskandidat til det kommende kommunalvalg efter kampvalg mod Morten Dahlberg. Andersen blev valgt med godt 60 procent af stemmerne og mener ikke, han er blevet levnet mange chancer til at udfolde det mandat, partiets medlemmer har valgt at give ham.

- I løbet af det sidste års tid har jeg, sammen med gode folk, forsøgt at sætte en ny retning for Gribskov og Socialdemokratiet heroppe, men både jeg og mange andre må erkende, at der er folk i partiet, der ønsker at modarbejde mig og den fastlagte linje i en sådan grad, at det vil være umuligt at drive en fælles og forståelig valgkamp samt føre en politik, som socialdemokratiske vælgere kan genkende, siger Mikkel Andersen.

Mikkel Andersen peger blandt andet på flere politiske beslutninger i byrådsgruppen, som han finder »mærkværdige«.

- Vi var klar til at gå til valg med et stort fokus på det specialiserede børneområde. Det forplumrede en af byrådsgruppens medlemmer ved at stemme en besparelse på området igennem. Det samme har gjort sig gældende på Jobcentret, hvor et medlem arbejdede for en besparelse på 15 millioner kroner, stik imod min og partiets linje.

Gruppeformand Pia Foght siger, at hun har strukket sig langt for at sikre et bedre samarbejdsklima i byrådsgruppen.

- I byrådsgruppen har vi arbejdet meget med vores samarbejdsgrundlag, og det har været vigtigt for mig at lave et godt samarbejdsklima. Det betyder blandt andet, at der nu er meget tydelige strukturer med faste månedlige måneder og referat fra møderne i gruppen. Derudover har vi lavet en forretningsorden, der sætter en retning for vores arbejde i byrådsgruppen og i selve byrådet, siger Pia Foght.

Ballade i baglandet Foruden problemerne i byrådsgruppen peger Mikkel Andersen også på, at der - som set tidligere - har været massiv uro i partiets bagland.

- Tonen har været utroligt grov fra vestafdelingen i partiet. Hvis det at tale grimt og stille mistillidsvota til formanden (Ole Hammer Mortensen, formand for fællesledelsen i Socialdemokratiet Gribskov, red.) er at føre politik, så er spillet ikke for mig, siger Mikkel Andersen og fortsætter:

- Jeg tror, at det borgerne gerne vil, er at have så god en hverdag, som muligt. At have en velfungerende kommune. Det er politik. Hvis ikke, så er politik ikke et spil, jeg vil være en del af.

Ifølge Mikkel Andersen er de mange mistillidsvota stillet af partimedlemmer fra Gribskov Vest. Dette bekræfter Ole Hammer Mortensen, der kalder det »en del af det spil, der foregår i partiet.« Han er dog aldrig blevet forsøgt væltet på en ekstraordinær generalforsamling.

- Socialdemokratiet i Gribskov har kastet sig ud i en krise, som vil tage mange år at få løst. For kampen om magten er én ting, og den er i alle partier og partiforeninger, men når et bestyrelsesmedlem fra vestafdelingen melder sig klar til at lave decideret femtekolonnevirksomhed på valgkampagnen, hvis jeg stod i spidsen for den, så bliver det umådeligt svært at vinde en borgmesterpost såvel som at stå samlet og føre en fælles valgkamp, siger Mikkel Andersen.

Morten Dahlberg, formand for Socialdemokratiet i Gribskov Vest - og Mikkel Andersens arvtager som partiets spidskandidat - bekræfter, at der har været en »usandsynligt dårlig stemning« internt i partiet.

- Det har der været mellem øst og vest i al den tid, kommunerne har været lagt sammen. Det er noget, som både Mikkel og jeg er trådt ind i. Så hvis man skal pege fingre, så tror jeg, fingrene peger begge veje, siger han.

Ifølge Morten Dahlberg er der dog bedring at spore. Blandt andet via den sammenlægning mellem øst og vest, der er planlagt til marts 2022.

- Der har været nogle »meningsudvekslinger«. Det er også derfor, vi gør en ihærdig indsats for at få et bedre samarbejde op at stå, og fremover vil stå med kun én partiforening, siger han og fortsætter:

- Det er vi lykkedes med, og det skyldes ikke mindst Mikkels indsats, men også, at der er kommet flere til med nye takter, siger Morten Dahlberg, der selv flyttede til Gribskov Kommune i 2015.

Ude af politik - ikke partiet Mikkel Andersen bekræfter over for Amtsavisen, at han allerede nu overlader sin plads i Socialdemokratiets byrådsgruppe til suppleant Mette Tolstrup.

Han afviser blankt, at han som partiets tidligere spidskandidat Bo Jul Nielsen (nu Radikale Venstre), vil kunne se sig selv i et nyt parti.

- Et andet parti? Det kommer ikke til at ske, siger Mikkel Andersen kort og godt og slår fast, at han forbliver medlem af Socialdemokratiet.

Han vil dog gerne ønske Morten Dahlberg alt muligt held og lykke som spidskandidat, hvis han bliver valgt. Desuden synes Mikkel Andersen ikke, at al det arbejde, han har lagt i byrådet har været spildt, trods de interne uenigheder.

- Det har været entydigt sjovt at møde dem fra de andre partier, som jeg har haft et godt samarbejde med. Brian, Bent, Trine, Anders og så videre. Det har været personlige venskaber, men jeg tror bare at Socialdemokratiet er et sted, hvor de skal finde sig selv. Både i forhold til form, og hvordan man opfører sig over for hinanden.

Efter Mikkel Andersen, Bodil Otto og Stefan Holmboe har trukket sig fra Socialdemokratiets liste til kommunalvalget, er to nye kommet til, oplyser formand for fællesledelsen, Ole Hammer Mortensen. Der er tale om Steffen Goldschmidt og Lars Kramer Mikkelsen, der vil være at finde nederst på partiets liste.