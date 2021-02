En række sparetiltag skulle genoprette balancen i budgetter i ældreplejen i Gribskov. Men nu er den plan truet. Centerchef tror dog stadig på, at man kan nå i mål. Modelfoto

Sparekrav presser ældrepleje: 'Vi har manglet mandskab'

Gribskov - 08. februar 2021 kl. 08:01 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

Budgetskred på budgetskred. Det har kendetegnet den kommunale hjemme- og sygepleje i de senere år. I juni sidste år blev en række nye tiltag iværksat, der skulle rette op på 'ubalancen i budgettet', som forvaltningen i kommunen kalder det. Men ved overgangen til det nye år har det vist sig, at tiltagene endnu ikke har givet de ventede besparelser.

- Der er en ubalance i budgettet, men udvalget vurderede, at det var realistisk at hente besparelser for 7-8 mio. kr. Det var en ambitiøs plan, men der er nogle forhold, der har forsinket planen, siger Mette Bierbaum, centerchef for social- og sundhedsområdet.

- Da corona væltede landet, blev der stukket en kæp i hjulet på en del af de tiltag, der lå i handleplanen. Vi havde blandt andet lagt op til, at vi skulle lave mere medarbejderinddragelse og arbejdsgrupper. Men det har vi ikke kunnet gennemføre, fordi vi var i nødberedskab og manglede mandskab. Så mange af de ting, der var forudsat i planen, har vi ikke kunnet arbejde med, fortsætter hun.

Afventer regnskab Mette Bierbaum kan dog ikke sætte tal på, hvor meget man økonomisk er bagefter, og hun kan derfor heller ikke sige, om det bliver nødvendigt med yderligere besparelser.

- Vi afventer at få regnskabstallene. Men jeg forventer ikke, at vi sparer det fulde beløb (de 7-8 mio. kr., red). Samtidig med at vi kører med økonomiske reduktioner, kan vi også se, at vi får flere borgere ind. Det udfordrer os endnu mere, fordi vi så får flere opgaver. Så det er det lange seje træk, siger hun og fortæller, at man det seneste år har fået 100 nye borgere, der har brug for sygeplejeydelser.

Blandt tiltagene i spareplanen for plejen fra juni sidste år lå blandt andet, at der ikke længere skulle være et bestemt tidsrum for, hvornår morgenplejen skulle være afsluttet, ligesom man skulle 'tilstræbe at afslutte' sårbehandling hos ældre hurtigere. Ingen af de to tiltag er dog 'slået fuldt ud igennem'.

Mangler mandskab Ifølge Mette Bierbaum skyldes det blandt andet, at man i løbet af året har haft udfordringer med at skaffe personale og ledelse.

- Vi har haft gang i rigtig mange af de her tiltag. Men der er også tiltag, vi har været udfordret på, fordi vi har manglet mandskab. Derfor er vi i fuld gang med at rekruttere. Vi har i perioder heller ikke haft en tilstrækkelig bemandet ledelse. Det har gjort, at der er forsinkelser i noget af det, der skulle gennemføres.

I begyndelsen af sidste år talte jeg med den daværende centerchef, der ellers sagde, at det gik overraskende godt med rekrutteringen, og at man næsten var på plads. Hvis det passer, hvorfor har der så været udfordringer?

- Når man laver forandringer i en organisation, risikerer man, at ikke alle medarbejdere går med i de forandringer, der sker. Det har kostet noget mandskab. Men det er rigtig positivt, at vi nu kan tiltrække nye folk. Både sygeplejersker, assistenter og hjælpere. Det ser rigtig fint ud nu, siger hun.

Åbnede nyt kontor Mette Bierbaum fortæller samtidig, at de er blevet udfordret af, at man sidste år var nødt til at åbne et kontor i Græsted. I budgettet var der ellers lagt op til, at plejen kunne drives fra to kontorer, et i Helsinge og et i Gilleleje.

- Efter de her tiltag blev besluttet, viste det sig, at det var nødvendigt at fordele plejen på tre lokationer på grund af pladsmangel i Gilleleje. Derfor måtte vi hen over sommeren planlægge at åbne i Græsted. Det havde vi ikke forudset. Det har både kostet tid og penge og har forsinket processen.

- Vi har derudover lavet en ændring i organisationen, hvor vi har sammenlagt sygeplejen og hjemmeplejen til helhedspleje for at etablere tværfaglige teams og have tættere kendskab til og mere kontinuitet i hjælpen til borgerne. Det er vi fortsat i gang med at arbejde med og finde den bedste model for. Det har også være en ændring, som på kort sigt måske har vist sig at kræve ekstra ressourcer.

Vil lave bredere plan - Så der har været nogle grundlæggende ting i organisationen, vi har skullet arbejde med. Nogle nødvendige forudsætninger for at lykkes med den samlede plan. Derfor lægger vi nu op til, at udvalget skal lave en bredere handleplan, som tager endnu flere forudsætninger med, der er afgørende for, at vi kan hente besparelserne, siger Mette Bierbaum.

Ud over de økonomiske udfordringer har 2020 også budt på hård kritik af plejen i Gribskov. Ugeposten har blandt andet beskrevet to konkrete episoder, hvor døende borgere ikke fik den pleje, man kunne ønske.

Over for ældreudvalget erkender forvaltningen også, at det er 'blevet tydeligt, at der er behov for vedvarende at understøtte særligt sygeplejen for bl.a. at opbygge en kvalitetsorganisation og sikre struktur for faglig udvikling'.

- Vi kan se, at de ansatte efterspørger flere instrukser. Det er noget, vi helt sikkert skal arbejde med. Man skal kende arbejdsgangene og skal hele tiden være opmærksom på, om der er rutiner, der kan gøres mere hensigtsmæssigt.

Men selvom man altså halter efter de forventede besparelser, har Mette Bierbaum ikke opgivet at nå i mål.

- Det er et område, der er i konstant bevægelse. Der sker hele tiden en opgaveudvikling, og krav og forventninger ændrer sig. Men jeg synes ikke, det er urealistisk at komme i mål med de tiltag, vi har sat op. Men ting tager tid.

Men hvis I er efter de planlagte besparelser nu, kan det så ende med nye besparelser senere?

- Vi er nødt til at se, hvad vi kommer ud med i 2020 for at vide, hvordan 2021 ser ud. Det bliver vi lidt klogere på inden for de næste par måneder.