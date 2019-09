Anette Sørensen: Gribskov Kommune vil miste al synlighed, hvis man melder sig ud af Visit Nordsjælland.

Spareforslag: Gribskov ud af Visit Nordsjælland

Gribskov - 19. september 2019 kl. 04:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et farvel til Visit Nordsjælland er en del af sparekataloget for udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi. Udvalget har indtil videre besluttet, at administrationen skal belyse konsekvenserne af en eventuel udtrædelse af samarbejdet om turismen mellem kommunerne Fredensborg, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Gribskov. I sparekataloget fremgår det, at »Udtrædelse af foreningen Visit Nordsjælland vil betyde et væsentligt mindre aktivitetsniveau og mindre mulighed for at fastholde den nuværende vækstudvikling for bl.a. Gribskov Kommunes fortsatte turismeudvikling.«

Det er da heller ikke med udvalgsformand Morten Ulrik Jørgensens gode vilje, men set i lyset af, at kommunen samlet set skal finde besparelser for 100 millioner kroner om året de kommende budgetår, er det nødvendigt at se på mange forskellige ting, forklarer han.

- Når man ser på turismetallene, får vi for alvor et udbytte af Visit Nordsjælland nu. Så det er ikke noget, der står øverst på ønskelisten. Men set i lyset af hele den alvorlige økonomiske situation, er vi nødt til at få lavet en analyse. Hvis man skal se det gode i det her, får vi lavet et serietjek på forskellige ting, og det kan også være, administrationen vender tilbage med en analyse af, at lige dét her genererer økonomi til andre ting. Så det er ikke bare en liste over, hvad der skal spares væk, men også en analyse af, hvorfor man i givet fald ikke skal spare på det, siger Morten Ulrik Jørgensen.

Han tager gerne ansvar for at finde besparelser, men lægger ikke skjul på, at det ikke er i hans udvalg, man kan finde de helt store bidrag til de 100 millioner. Blandt de forslag, politikerne i udvalget har valgt at sende i høring, er det da også udtrædelsen af Visit Nordsjælland, der giver den største besparelse årligt på cirka 2,1 millioner kroner. De fleste andre forslag, udvalget har sendt i høring, som blandt andet vedrører nedlæggelse af forskellige puljer og tilskud, ligger på få hundredetusind kroner. Der var også forslag i kataloget, som udvalget ikke har anbefalet at gå videre med. Herunder kun at have ét bibliotek i kommunen og at lukke billedskolen.

- Jeg vil ikke sidde og sige, at det ikke er vores problem, men det er ikke os, der bruger for mange penge. Blødningen er størst på børne og ældreområdet. Det kan ikke nytte noget, at vi ikke får standset blødningen og får styr på de områder. For de småpenge - undskyld udtrykket - vi kan bidrage med, forslår ikke ret meget, men er bare en lappeløsning. Så jeg har det en smule dobbelt med det. Jeg føler et ansvar for hele området, men mener først og fremmest, vi skal se på de områder, hvor vi bløder. Selvom vi sparer hele kulturområdet væk, hjælper det ikke noget. Så i den kommende proces skal vi også tale om, hvorvidt de småpenge, vi kan finde, står mål med den ulempe og den signalværdi, vi sender, når vi samtidig skal være en kommune, som folk har lyst til at flytte til, siger han.

Ingen synlighed

Direktør i Visit Nordsjælland, Anette Sørensen, peger på, at et exit vil få stor betydning for Gribskov Kommunes synlighed.

- Kommunen vil miste totalt synlighed på både regionalt, nationalt og internationalt plan. For eksempel vil Gribskov produkter i nationalparken ikke blive markedsført, siger hun.

Hun nævner, ligesom Morten Ulrik Jørgensen, at indtjeningen på turisme kun er gået fremad de seneste år. De nyeste tal fra 2017 viser en stor fremgang fra 2016.

- Omsætningstallet for turismen i Gribskov var på 1,463 millarder kroner i 2016, og det tal var steget til 1,8 millarder kroner i 2017. Altså en stigning på cirka 230 millioner kroner. Det er både selve turisterhvervet, men også de turistrelaterede erhverv, som opgaver til håndværkere, transport med tog og detailhandel, der er talt med. Derudover betyder det også noget, for de skatter og afgifter, kommune og statskasse får tilbage på grund af turismen i Gribskov. Tallet var 613 millioner i 2016 og 708 millioner kroner i 2017, siger Anette Sørensen.

Antallet af årsværk beskæftiget med turisme er også steget fra 1775 i 2016 til 2131 i 2017.

- Det går den rigtige vej og jeg kan ikke sige andet, end at det er gået fremad, siden Visit Nordsjælland blev etableret. Man har mange fine fyrtårne i Gribskov som Esrum Kloster, Munkeruphus, Tegners Museum og bare den udvikling, Gilleleje by har været i med Kulturhavn osv. Det går godt, og det skyldes en fælles indsats mellem aktørerne. Aktørerne har travlt nok med det, de laver, og kan beskæftige sig med driften, og vi kan så tage os af markedsføring og sørge for, at de når ud til lande som Sverige Norge og Tyskland, siger hun og peger på, at det ikke er alle kampagner, der bliver bemærket - men at man for eksempel sørger for at få artikler i norske og svenske blade.