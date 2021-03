Se billedserie Ilse Lykke kan glæde sig over, at kunderne allerede fra klokken 10.00 mandag var klar til at handle i butikken. Foto: Anna Hjortsø.

Spændt butiksejer: - Som om jeg skulle åbne for første gang

Gribskov - 04. marts 2021 kl. 19:05 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

- Jeg havde sommerfugle i maven, som om jeg skulle åbne for allerførste gang.

Det siger butiksindehaver Ilse Lykke, da hun mandag formiddag står blandt kunder i butikken for første gang i to måneder.

- Jeg var spændt på, om folk ville komme på gaden, siger hun.

Den bekymring er gjort til skamme. Der er masser af mennesker på gaden og også i Ilse Lykkes forretning, hvor de ansatte har travlt med at ekspedere. Hun fortæller også, at flere af de kunder, der var tidligt på færde mandag, har gjort opmærksom på, at de har savnet liv i gaden og at komme ud og møde hinanden og butiksindehaverne.

- Det er skønt at åbne igen. Dels at se kolleger igen og dels at få en normal hverdag tilbage. Vi har mærket, at kunderne har savnet os, og at de er kommet ud på gågaden, siger hun.

Efter nogle måneder helt uden salg begyndte Ilse Lykke i februar at sælge varer via Facebook. Og det har vist sig at være en god løsning, når det nu ikke kunne være anderledes.

- Der skulle ske noget, da vi nåede til februar. Så jeg solgte lidt varer på Facebook med stor succes. Det var lige et step, jeg skulle over. Men på den måde kom jeg kunderne i møde, og det var en positiv oplevelse, så det er også noget, jeg godt kunne finde på at gøre fremover også. Jeg tror, det er noget, der vil følge med mig ind i fremtiden, siger Ilse Lykke.

Lige nu har butiksindehaveren ikke et samlet overblik over, hvor hun står i forhold til lønkompensation.

- Vi kender ikke regnestykket endnu. Derfor betyder det også meget at komme i gang og få nogle penge på kontoen, siger hun.

Hun er også spændt på, om det lykkes at få solgt nogle af de varer, som primært skal bruges om vinteren.

- Vi har nogle sæsonprægede varer, som vi skal af med. Jeg kan endnu ikke sige, om vi brænder inde med nogle varer. For nu får vi igen frostvejr i weekenden, så jeg har et håb om, at der er mulighed for at få solgt lidt, siger Ilse Lykke.