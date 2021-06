Bestyrelserne fra Græsted Veterantræfforening og bestyrelsen FredbogårdFonden ApS har fået et shelter, der står vedFredbogård.

Sov godt: Fredbogård får et nyt shelter

Gribskov - 18. juni 2021 kl. 14:02 Kontakt redaktionen

I februar i år reklamerede bladet 'Hus Forbi' med, at de ledte efter shelterplader til projekt "Hvor skal vi sove i nat". Her ville 'Hus Forbi' forærer 25 jubilæumsshelters til steder fordelt over hele landet i anledning af, at foreningen fylder 25 år.

Det var et opråb, som folkene bag Fredbogård ikke kunne lade være med at reagere på, så der gik ikke mange øjeblikke før, bestyrelsen på Fredbogård satte sig sammen. De blev hurtigt enige om, at netop området omkring Fredbogård skulle have et shelter. Bestyrelserne fra Græsted Veterantræfforening og bestyrelsen FredbogårdFonden ApS sendte kort efter en ansøgning af sted. Her fortalte man, at shelteren skulle stå på Fredbogårds egen jord, med panoramaudsigt ud over den snart genetableret Søborg sø. Nu er shelteret kommet på plads.

"Vi har set frem til, at den skulle komme, ikke kun det at få doneret et shelter, men et shelter fra 'Hus Forbi', hvor vi måske er med til at gøre en særlig indsats for en særlig gruppe mennesker. Da vi fik meldingen om ankomsten, var det en dag i spændingen tegn," fortæller de to bestyrelser.

Ordensreglerne for shelteret er, at det er offentligt tilgængeligt, man må have hund med, og det kræver ingen booking.Jk