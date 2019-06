Se billedserie Revyholdet i Græsted - er ved at være klar til årets revy. Foto: Allan Nørregaard

Sommerrevy med plads til breaking news

Gribskov - 04. juni 2019 Af Karl Erik Frederiksen

5. juni holdes valg til Folketinget. Om det giver det ene eller andet resultat kan for indholdet i Græsted Revyen næsten være hip som hap. De nye partier, valgløfter, udsigter til blokdannelse, ultimative blokeringer, mindretalsregering eller andre elementer fra valgkampen og efterfølgende dronningerunde, der let kan spindes en morsom eller bidende ende over i en revy, vil sommerens revyhold ikke gå så meget op i lige nu.

- Vi er den revy i landet, som har den længste spilleperiode. Hvad der kan være sjovt ved premieren den 14. juni, behøver jo ikke at være det, når vi slutter sæsonen 28. september. Mange af de politiske emner, der fylder i medierne, kan hurtigt gå i glemmebogen, siger revyens holdkaptajn René Richardt.

- Derimod vil vi i år, som formentlig første revy i landet, gøre plads til, at vi flere gange i løbet af sæsonen kan tage et nyt emne op. Revyen vil denne gang få en afdeling med breaking news, siger René Richardt, mens han og revyholdet er i gang med den intensive træningsperiode forud for premieren.

Revytruppen blev dannet allerede i januar i år, men det er først nu, at alle de medvirkende mødes på én gang. Ellers er al indbyrdes kontakt mest foregået på telefon og mail.

Revyen får I år fire skuespillere på scenen. Ud over René Richardt, som i år kan fejre et 20 års jubilæum som medvirkende i Græsted Revyen, er det Tina Gylling Mortensen, Sofie Stougaard og Jan Linnebjerg. Siden Græsted Kro i januar kunne oplyse navnene på de medvirkende, har den også truffet aftale med skuespilleren Christine Exner om, at hun skal være instruktør. Hun har selv spillet med i revyen fem gange.

- Fra de gange, jeg selv har medvirket i revyen, ved jeg, hvor godt det er at have en instruktør til at give gode råd. Selv om de medvirkende er meget sikre og bevidste om, hvad de skal optræde med - og hvordan, så ser de kun deres egen indsats indefra. En instruktør kan lige som publikum se, hvordan det tager sig ud fra salen. Selv de dygtigste skuespillere har brug for nogen til at se det hele udefra. Jeg har selv den fordel, at jeg har spillet revy i Græsted fem gange og derfor kender publikum dets reaktioner på det, der sker på scenen, siger hun.

I lighed med tidligere års revyer, er nogle af de numre, der skal optrædes med, skrevet og udviklet af de medvirkende, men det meste leveres udefra,

- Vi har selv mange idéer til, hvilke emner, der kan gøres et godt revynummer ud af, men vi har brug for andres hjælp. Derfor er en del af mit arbejde også at tage kontakt til forskellige tekstforfattere for at høre, om de kan skrive et nummer, der indeholder det, som vi vil have, siger Christine Exner.

Og hvad det er, man vil have, er i hvert fald holdkaptajnen helt bevidst om.

- Det har altid været Græsted Revyens opgave at afprøve grænser. Vi går lige til grænsen, og også af og til på den anden side, siger René Richardt.

Græsted Revyen giver også et gensyn med en skuespiller, som ikke har vist sig meget på de skrå brædder de seneste år. Det er Jan Linnebjerg. Han bliver til stadighed bliver mindet om, at han havde sit gennembrud i danskernes bevidsthed, da han medvirkede i julekalenderen Alletiders Jul i 1994. Siden den tid har hans mest travle periode været i november og december, hvor han optræder over det ganske land som Pyrus, hvad han også skal igen, når dette års jul nærmer sig.

- Jeg har spjllet sommerrevy i både Hjørring (2000) og Esbjerg (2016), men har ellers det meste af året haft travlt med at passe min golfbane, siger Jan Linnebjerg.

- Når jeg så får en henvendelse fra René Richardt om, at han gerne vil spille sammen med mig her på Græsted Kro, er det klart, , at jeg siger ja, siger han.

Den golfbane, som han har brugt tiden på, er Linnebjerg Golf i Ølstykke.

- Jeg har selv anlagt den, og det er mig, der passer den. Jeg begyndte at anlægge den for 10 år siden, og sidste år lykkedes det mig at få den godkendt af Dansk Golf Union. Heldigvis kan jeg sagtens spille revy uden at det behøver gå d over driften af golfbanen, siger han.

De to andre skuespillere er Tina Gylling Mortensen og Sofie Stougaard.

Revyen har premiere 14. juni. Efter premieren spiller den torsdag, fredag og lørdag til udgangen af september. Den holder dog sommerferie fra 7. juli til 1. august.