Sommerhusejere føler sig generet af paraglidere

I løbet af fredag fik Nordsjællands Politi flere anmeldelser fra sommerhusejere Ved Vejby Strand i Gilleleje, at de blev voldsomt generet af paraglidere, der sprang ud fra skrænterne og fløj tæt henover sommerhusene til stor gene for privatlivet.

Det er noget som politiet de tidligere år også har fået anmeldelser om.

Fredag tog en politipatrulje ud til stedet for at observere, da det har politiets store opmærksomhed. Og skulle der komme lignende anmeldelser i dag, rykker politiet ud for at få reguleret de generende paraglidere.