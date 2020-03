Det er helt i orden at tage i sommerhus i Gribskov, men der skal vises særligt hensyn under coronakrisen, skriver borgmesteren i et brev til samtlige sommerhusejere i Gribskov Kommune. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Sommerhusejer, vis hensyn

Gribskov - 27. marts 2020 kl. 14:46 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så længe, der ikke er udgangsforbud, er alle velkomne til at tage i sommerhus i Gribskov Kommune under coronakrisen. Men det er vigtigt, at man viser hensyn, mens man er der. Det er budskabet fra borgmester Anders Gerner Frost, der er afsender på et brev, som er sendt til alle, der ejer et sommerhus i kommunen.

- Corona og Covid19 præger også Gribskov Kommune, og hverdagen her er som i resten af landet meget anderledes. Det vil I også opleve som sommerhusgæster, og vi vil gerne bede om jeres hjælp til at sikre, at vi også i sommerhusområderne beskytter hinanden, vores ældre og vores svage borgere bedst muligt, lyder det i brevet, hvor de tre vigtigste råd om god håndhygiejne, holde afstand, og ikke samles mere end ti personer listes op.

- Det er ikke tilladt f.eks. at holde familiefrokoster eller fester med mere end 10 deltagere, står der i brevet, ligesom sommerhusejerne opfordres til at vise hensyn ved indkøb og at opbevare affald fra havearbejde, indtil genbrugsstationerne åbnes igen.

Brevet kommer efter der de seneste to weekender har været debat, særlige på sociale medier, om hvorvidt der er for mange mennesker, der færdes for tæt på hinanden, når folk søger i sommerhus og går ud i det gode vejr - særligt i Tisvildeleje. Senest sagde statsministeren, at hun godt kunne forstå, folk gerne skulle i sommerhus, men at man skulle undgå for meget rejseaktivitet. Senere har hun slået fast, at det ikke er forbudt at tage i sommerhus. Og borgmesteren har også behov for at slå fast, at folk er velkomne.

- Vi har ikke udgangsforbud som i Frankrig og Italien, så der er ikke nogen, som siger, at man ikke må være i sommerhus heroppe. Alle er velkomne, også til at gå en tur og få noget luft. Vi har 14 kilometers kyststrækning og masser af skov, så måske skal vi udfordre hinanden på at bruge andre hjørner af kommunen. Jeg er sikker på, man kan finde plads til at gå en tur, siger Anders Gerner Frost.

- Sommerhusejere betaler ejendomsskat og er en del af befolkningen en del måneder af året. Men det, vi prøver at sige er, at husk, når I er her, at tage nogle særlige hensyn, siger borgmesteren.

De samme regler

Han kan godt forstå bekymringen for, at man kommer til at færdes for tæt - men han er ked at, der i den forbindelse opstår en kløft mellem »os og dem.«

- Meningen er derfor at sige, at selvom man kommer væk fra København, så er det stadig de samme regler, der gælder. Man skal ikke gå sammen i større grupper. Det har jeg fået henvendelser om fra nogle beboere i sommerhusområder, ligesom jeg er blevet tagget på sociale medier - at der er nogen, der lige skal vænne sig til, at reglerne også gælder heroppe. Man kan også blive smittet her, siger han.

Han peger på, at han selv forsøger at undgå at handle for tit, og for eksempel ikke har været i Købmand Thomas i Tisvildeleje hele ugen.

- Butikkerne prøver at tage deres forholdsregler, som er påkrævet af Sundhedsstyrelsen, og man skal lade være med at handle hele familien sammen og helst ikke hver dag, siger han.

I brevet bliver der også gjort opmærksom på, at hjemmeplejen kører på nødberedskab. Og borgmesteren gør klart, at man ikke skal tage i sommerhus som plejekrævende borger.

- Vi har gjort KL opmærksom på problemstillingen. Vi kan ikke tage mod flere plejekrævende borgere, end vi har lige nu. Vi har hverken personale eller værnemidler til det, siger han og nævner dog også, at det ikke er et problem, som det ser ud lige nu.