Kundegrundlaget i Gilleleje er blevet øget, fordi flere og flere sommerhuse helårsisoleres, fortæller handelsformand Henrik Magelund. Foto: Allan Nørregaard

Sommerhusbyer holder åbent hele året

Hos Gribskovs to turistmagneter er sommerhus-gæsterne nu blevet kunder hele året

Gribskov - 12. oktober 2020 kl. 10:58 Kontakt redaktionen

For 10-15 år siden var det mest for at slukke for vandet, at sommerhusgæsterne lagde vejen forbi, når vejret var begyndt at bide.

Sådan er det ikke længere, lyder det både fra Gilleleje og Tisvilde, der trækker rigtig mange mennesker til i de varme måneder af året. I dag bruger folk deres sommerhus hele året, og det er godt for de erhvervsdrivende i de to kystbyer.

- Byen lever i højere grad alle årets 12 måneder, hvor der tidligere var meget store udsving fra sommer til vinter. Der er stadig en difference, men den bliver lige så stille mindre og mindre fra år til år, fortæller Henrik Magelund, der er formand for Gilleleje Handels- og Turistforening.

- Der er et stort opland af sommerhuse, som i dag for manges vedkommende er helårsisolerede, og som folk derfor benytter meget mere hen over året, end vi har set tidligere. Kundegrundlaget er på den måde blevet øget.

Mere åbent om vinteren Længere nede ad kysten i Tisvilde oplever man også, at der er flere og flere, der bor mere i deres sommerhus, og det betyder, at der er flere butikker, der holder åbent hele året - blandt andet en mekaniker, flere tøjbutikker og en café.

- De senere år har nogen forsøgt at holde åbent hele vinteren, og som jeg hører det, er de tilfredse med det, fortæller Hans Erik Sørensen, formand for Tisvilde og omegns erhvervsforening.

Nu om stunder er der også julebelysning i hovedgaden. - Det er også med til at udvikle byen, og at folk tænker her er hyggeligt og kører i sommerhuset om vinteren.

På længere sigt betyder den populære musikfestival Musik i Lejet - der bliver afholdt hver sommer i uge 29 - også, at der kommer flere til byen i de øvrige uger af året, mener Hans Erik Sørensen.

- For der er nogen, der opdager byen på grund af festivalen - nogle af gæsterne ender måske også en dag med at købe sommerhus her, siger han.

Til gavn for mureren De flere mennesker i byen om vinteren kommer ikke kun butikkerne til gode, fortæller Gillelejes handelsformand Henrik Magelund, men også for eksempel de lokale håndværkere.

- Det er også til gavn for den lokale VVS'er, tømrer og murer, for hvis en sommerhusejer har haft en god oplevelse med en lokal håndværker, så trækker man måske den håndværker med hen til, hvor man bor i det daglige. Jeg tror, der er større mulighed for det end omvendt, siger handelsformanden.