Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Sommerhus solgt for 11,5 millioner kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sommerhus solgt for 11,5 millioner kroner

Gribskov - 24. juni 2020 kl. 10:52 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter mere end 20 år har tidligere filmproducent Vibeke Windeløv valgt at sælge sit sommerhus i Rågeleje.

Hendes villa er blevet solgt i en kæmpe millionhandel, der netop er blevet tinglyst. Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Windeløv, som har en lang filmproducent-karriere bag sig for blandt andet Zentropa, satte sit 248 kvadratmeter store, stråtækte sommerhus til salg igen i starten af året - efter en lille pause fra boligmarkedet. Det fik lov at ligge i tre måneder hos Danbolig i Tisvildeleje, før det blev solgt til 11,5 millioner kroner. Selv gav hun 2,7 millioner kroner for huset i 1997.

De nye købere får et sommerhus fra 1916 med syv værelser samt en 8.000 kvadratmeter stor grund med i prisen. Huset ligger i første række til vandet.

Den solide, ottecifrede salgspris på Vibeke Windeløvs sommerhus placerer det helt i toppen over de største feriebolighandler i det populære, men dyre område i Nordsjælland.

I Gribskov Kommune - hvor sommerhuset ligger - er der hidtil i år nemlig kun lavet én anden handel, der er dyrere end Windeløvs. Det viser tal fra Boliga.dk.

Det drejer sig om et 350 kvadratmeter stort sommerhus ved vandet i Nakkehoved længere nede ad samme kyststrækning. Det blev for nylig solgt for 14,5 millioner kroner.

Vibeke Windeløv har været producent på flere Lars Von Trier-film. Deriblandt Dancer in the Dark og Dogville. Hun gik på pension i 2018 efter at have været direktør for Betty Nansen Teatret.