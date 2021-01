Sommerhus nedbrændt

Et sommerhus på Steenkile-Åsen i Smidstrup nedbrændte totalt ved en brand lørdag eftermiddag. Branden blev anmeldt klokken 16.24 lørdag, men da brandvæsenet nåede frem var huset allerede overtændt.

- Der var ikke fare for andre sommerhuse, og et opkald til sommerhusets ejer sikrede, at ingen var hjemme, da branden brød ud, fortæller vagtchef David Borchersen, Nordsjællands Politi.