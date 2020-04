Se billedserie - Vi mangler at få at vide, hvad de mener med udtrykket »store arrangementer, siger Anders Buhl som plejer at have op til 350 gæster til sommerens dinnerkoncerter med store dan ske navne. Foto: Karl Erik Frederiksen.

Send til din ven. X Artiklen: Sommer-koncerter i tynd tråd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sommer-koncerter i tynd tråd

Gribskov - 07. april 2020 kl. 13:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Karl Erik Frederiksen

Restauratør Anders Buhl, Tisvilde Bistro, håber fortsat på, at han kan holde åbent denne sommer, skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag.

- Jeg vil ikke tage sorgerne på forskud. Jeg håber på, at det bliver muligt at gennemføre sommerens program , men indtil videre venter jeg og mange andre i branchen på, at statsministeren får defineret, hvad hun mener med udtrykket store arrangementer, siger restauratør Anders Buhl, indehaver af et af sommerlandets absolutte insteder, Tisvilde Bistro.

Inden corona-krisen var han begyndt at forberede sæsonstarten her i påsken, men han blev hurtigt klar over, at han var ramt af forbuddet mod at holde restauranter og barer åben. Forbuddet er nu forlænget til foreløbig 10. maj.

- Påsken plejer at være en af årets absolut bedste uger. Den er ofte bedre end en almindelig sommeruge, hvor vi konstant har maser af gæster. Nu har jeg i stedet måtte sadle om og tilbyder taske away mad. Det er mig selv, der har taget kokketøjet på og står i køkkenet, og kan holde gang i driften med et minimum af bemanding og hjælp fra gode venner, Heldigvis har jeg et trofast publikum. Mange af de mennesker, som normalt kommer for at spise her, bestiller nu take away-mad og spåiser det hjemme i sommerhuset.

- Nu håber jeg bare på, at jeg kan gennemføre sommerens program med masser af spisende gæster ude og inde samt de planlagte dinnerkoncerter med store danske topnavne. Vi retter os selvfølgelig efter alle regler og anvisninger, som statsministeren og sundhedsmyndighederne kommer med. Endnu mangler de at fortælle os, hvad de mener med store offentlige arrangementer, så vi ved, hvad vi kan regne med.

- Ved vores koncerter kan vi normalt have op til 350 gæster. Hvis vi nu får at vide, at det er i for mange i relation til smitterisikoen, må vi prøve at skalere arrangementerne ned, så de kan gennemføres i en eller anden form. Men med det musikprogram, vi har lavet, er der også en nedre grænse for, hvor få mennesker vi kan lukke ind, for at det stadig kan løbe rundt for os, siger Anders Buhl.

- Vores helt store periode, hvor vi normalt har årets største omsætning, er uge 29, hvor der samtidig er Musik i Lejet. Jeg håber ikke, at vi bliver ramt af forbud mod åbning i den periode, for så forsvinder vores bedste periode, siger Anders Buhl.

Sommerens første koncert på bistroen skal i følge holdes fredag 26. juni med Sko/Torp. Derefter er der planlagt koncerter hver fredag frem til 15. august med Pernille Rosendal & Kwamie Liv, Claus Hempler, Mads Langer, Rasmus Walter, Burhan G, Medina, Tim Christensen, Sanna Salomonsen og Moon Jam.