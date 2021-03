Solskin og travlhed: Masser af kunder i Gilleleje Solen skinnede over havnebyen, og i butikkerne var der travlt

Der har været travlt i Havhøkeren på Gilleleje Havn på den første åbningsdag efter genåbningen, forklarer partner Morten Ringsted. Foto: Claus Johansen

Gribskov - 03. marts 2021 kl. 11:58 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

- Vi har sgu travlt, kommer det fra en let forpustet Morten Ringsted, som er partner i Havhøkeren på Gilleleje Havn.

- Folk stod helt ude på gaden, da vi åbnede her til morgen. Det var mange julegavebytninger - men heldigvis blev mange af dem byttet til andre varer, siger han.

Butikken har haft en webshop i mange år, og det har været en stor fordel:

- Vi har haft webshop i mange år, så vi har holdt skindet på næsen. Så vi kan ikke være så kede af det. Det har været en rigtig stor hjælp her under nedlukningen. Vi havde selvfølgelig gerne været de her to måneder foruden, men det er en stor fordel, at det er januar og februar - og ikke sommermånederne, hvor vi skulle lukke ned, siger Morten Ringsted.

Havhøkeren sælger ikke blot tøj, men også fiskeudstyr, både til erhvervsfiskere og fritidsfiskere. Og mange bådejere står også og tripper for at komme i gang med at vedligeholde deres båd, forklarer han:

- Vi sælger også meget bådudstyr, blandt andet skibsmaling og lak, som der går rigtig meget af. Det gibber i bådejerne for at komme i gang. Og det er jo også en fordel for os, siger Morten Ringsted. Han forudser, at der bliver travlt hele sommeren:

- Folk køber både som aldrig før. De kan jo ikke komme til udlandet, siger Morten Ringsted.

Formanden for Gilleleje Handels- og Turistforening, Henrik Magelund, kalder mandagen en rigtig god dag: - Det er en forårsdag, og der bliver åbnet op, så på mange måder har det været en rigtig god dag. Folk har været superhungrende efter at komme ud at få handlet og mærke varerne efter den indespærring, som mange har oplevet. Det er mit indtryk, at der har været god omsætning i butikkerne, siger Henrik Magelund.

Han tilføjer, at mange butikker har haft lidt omsætning i form af click and collect, hvor varerne bliver bestilt på nettet og afhentet ved butiksdøren:

- Størstedelen har praktiseret click and collect. Men det er dejligt at se kunderne i butikken, selv om de liberale erhverv stadig må vente på en åbningsdato. Dem føler jeg med. De kigger længe efter, hvornår de må åbne. Det er godt nok synd for dem, siger Henrik Magelund.