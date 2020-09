Solgte stoffer til skolebørn: Politiet har fået fat i gruppering

- Det er en lokal gruppering og unge, der hører dertil. Vi har fået identificeret nogle af dem og har fremadrettet fokus på nogen i det miljø, siger vicepolitiinspektør Brian Stybe Grayston. Foto: Kenn Thomsen

Gribskov - 03. september 2020 kl. 04:18 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En række sigtelser for både handel og besiddelse af stoffer, mindre synlig narkohandel og et bedre overblik over, hvem der står for salget af narkotika. Det er udbyttet af den særlige indsats, som Nordsjællands Politi og Gribskov Kommune satte i værk i foråret. Formålet var blandt andet at komme den synlige handel med stoffer på skoler og andre områder, hvor unge færdes, til livs. Samtidig forsøgte narkohandlerne at rekruttere meget unge mennesker til at sælge stofferne.

- Vi har fået sigtet nogle for besiddelse af stoffer, og vi har også sigtet nogle for at sælge stoffer videre. Så vi har haft fat i nogle unge mennesker, siger Brian vicepolitiinspektør Stybe Grayston, Nordsjællands Politi, der ikke vil sætte konkret tal på sigtelserne.

Han fortæller, at man har fået identificeret nogle af de unge, der står for salget.

- Det er en lokal gruppering og unge, der hører dertil. Vi har fået identificeret nogle af dem og har fremadrettet fokus på nogen i det miljø, siger Brian Stybe Grayston.

- Så vi har fået en større indsigt i miljøet og i situationen, og vil have fokus på det fremadrettet, uddyber han.

Han peger på, at både kommune og politi fortsat har fokus på området.

- I et samarbejde mellem politi, gadeplansmedarbejdere og kommunen holder vi fokus. Jeg tror, det er et langt sejt træk at komme det til livs, siger han, men påpeger, at der er blevet gjort op med den synlige handel.

- Vi har gået gjort op med den synlige og utryghedsskabende adfærd i skoler og klubber. Det har vi fået dæmmet noget op for, siger han.

I forbindelse med coronanedlukningen, skete der også en naturlig opbremsning.

- Kundegrundlaget forsvandt delvist, men der var stadig sårbare unge, der færdedes ude, siger han.

Efter skolerne er åbnet igen, er den synlige handel ikke vendt tilbage.

- Vi har en idé om, at de har trukket sig lidt fra den offensive tilgang. Men vi ved godt, at problemet ikke er gået væk, og at vi skal holde fokus på den her gruppering, siger han.

Politiet lægger vægt på dialog med de unge, samt såkaldte bekymringssamtaler, som områdebetjenten holder med de unge og deres forældre.

- Det har en effekt at holde de her møder med de unge og forældrene. Vi har et godt samarbejde med forældrene og vil gerne dyrke det endnu mere, siger hansiger han.