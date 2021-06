Sol og glade dage: Nyd sommeren ved gadekæret

Sommeren har meldt sin ankomst. Og det betyder også, at du snart kan slå et smut forbi gadekæret i Helsinge og nyde en hyggelig stund.

- Vi er rigtig glade for, at vi igen kan invitere folk til nogle hyggelige dage ved gadekæret. Med corona var vi lidt nervøse for, om det kunne lade sig gøre. Det kan det heldigvis, siger hun og fortæller, at hun også er svært begejstret over så mange mennesker, der gerne vil hjælpe med at få stablet gadekærsdagene på benene.