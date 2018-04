Restaurant Søstjernen lukker ikke alligevel. Der er således fundet en ny forpagter, som agter at drive det historiske sted videre. Også Heatherhill Kiosken skal have ny forpagter. Foto: Allan Nørregaard

»Søstjernen« reddet på målstregen

Gribskov - 26. april 2018 kl. 17:07 Af Elias von Staffeldt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der sker ting og sager i Rågeleje for tiden, hvor både restauranten »Søstjernen« og Heatherhill Kiosken får nye forpagtere, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Den historiske Restaurant Søstjernen så ellers længe ud til at lukke permanent, efter at forpagteren opsagde kontrakten i efteråret. Men her inden sommeren melder sig, er der godt nyt til madglade gæster.

Søndag bliver der således skrevet under med en ny forpagter, fortæller Heidi Lorentz Jeppesen, der har drevet restauranten i fire år.

- Det er rigtigt, at det lå i kortene i lang tid, at restauranten nok skulle lukke, men jeg er meget glad for, at det er lykkedes at finde en ny. Jeg er selv uddannet kok heroppe fra i 2000, så da jeg overtog den, var det som et andet hjem. Jeg er også selv lokal, så derfor synes jeg, det er fantastisk, at nogle nye vil fortsætte stedet, siger hun.

Når Heidi Lorentz Jeppesen alligevel valgte at opsige kontrakten i efteråret, skyldes det personlige og økonomiske årsager. Da hun samtidig blev tilbudt et mere roligt job, var tiden inde til at sige stop.

- Der har ikke rigtig været en god sommer siden 2014, og sidste år var særlig skidt, og samtidig kom jeg til skade med benet, så jeg har haft svært ved at arbejde. Det er blevet sværere at være selvstændig, så det var tid til at give slip, siger Heidi Lorentz Jeppesen.

Den nye forpagter er Per Blom og hans søn David Blom. Men hvad deres konkrete planer indebærer, er endnu uvist, idet det ikke har været muligt at få en kommentar.

Ifølge Heidi Lorentz Jeppesen satser de to herrer på at åbne allerede i pinsen.

