Søren var tæt på at dø: Kæmpede sig tilbage

En akut hjerte-sygdom ændrede Søren Møllers liv på et splitsekund

En majdag i fjor var Søren Møller lige ved at dø.

Søren Møller er pensionist efter et langt arbejdsliv som isenkræmmer og postmedarbejder. Han bor i et rækkehus i Helsinge, og han holder meget af haven, som står snorlige.

Denne dag er 74-årige Søren som så ofte før ude i haven. Han får øje på en gren, som han vil samle op, og bøjer sig ned. Og falder om.

- Jeg kunne ikke røre mig, men så fik jeg kaldt på nogle af naboerne, som kom og hjalp mig. Og så blev jeg indlagt på hospitalet i Hillerød.

Søren Møller blev scannet, og det viste sig hurtigt, at han havde endocarditis - betændelse i hjertet. Det er en livstruende sygdom, hvis den ikke behandles hurtigt.

- Jeg var SÅ tæt på at dø, forklarer Søren Møller og holder tommel- og pegefinger med et mellemrum på to cm.

Søren Møller endte med at være indlagt i to måneder - de sidste par uger på Toftebo i Esbønderup.

- Jeg fik sgu næsten depression af at ligge og kigge ind i en hvid væg. Og da jeg kom hjem, var min krop fuldstændig nulstillet.

Han havde mistet en stor del af muskelmassen af at være inaktiv i så lang tid - men så tilbød kommunen ham genoptræning to gange om ugen i Helsinge. Og det tilbud greb han.

Søren Møller kom ind på genoptræningscentret på Bymosevej, som firmaet Altiden driver for kommunen. Her mødte han fysioterapeuten Lasse Gyrup Hansen, som blev hans faste træner. Det viste sig at være et godt match.

Søren Møller, der er en stædig jyde fra Grenå, gav den gas til træningen. Når fysioterapeuten sagde, at han skulle lave 15 øvelser, lavede han 20.

- Søren har virkelig kæmpet for det, og nu er han tilbage på det niveau, hvor han var før sygdommen, siger Lasse Gyrup Hansen.

Men det har været et langt og sejt træk at nå dertil.

- Man kan godt hænge fast i det psykisk. Man skal vænne sig til, at man ikke længere er syg - at sygdommen ikke styrer en. Man skal have troen på kroppen tilbage, siger Lasse Gyrup Hansen.

Søren Møller skulle lære flere ting igen - blandt andet at cykle:

- Mit højeste ønske var at komme til at cykle igen. Og en dag lykkedes det sgu.

Det varer ikke længe, før Søren Møller skal stå på egne ben. Og det glæder han sig til. Men man mærker også, at det er vigtigt for ham at sige tak for hjælpen til Lasse og Altiden:

- Jeg har det godt nu. Men det har været svært at få troen på, at jeg er normal igen. Det har Lasse hjulpet mig rigtig meget med.

Oven på sygdommen og genoptræningen er Søren Møllers konklusion enkel og klar. Blikket er stærkt og direkte, da han formulerer det:

- Man må kæmpe og tro på det. Man må ikke give op.

