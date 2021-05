Søborg har nu fået sit eget baskethold

En flok små entusiatiske basketspillere i alderen 7 til 10 år deltager hver onsdag i træning i gymnastiksalen i Søborg Forsamlingshus. Interessen er så stor fra elever på Søborg Privatskole, at der allerede nu overvejes at udvide med et hold mere.

Det er Gribskov Basketklub, som står for undervisningen, og det sker i et samarbejde med Søborg SG&I, som lægger lokaler til. Baskettræner Kenneth Hasselby fortæller, at det er vigtigt, at klubben når ud i hele kommunen, så det ikke kun er Helsinge, der har alle tilbuddene. Gribskov Basketklub lover, at der vil være gratis træning i resten af 2021. Hvis der er interesserede i andre dele af kommunen, er man velkommen til at henvende sig.