Breine-Åsen har siden 2016 været sat under skærpet tilsyn. Nu er tålmodigheden opbrugt. Foto: Colourbox Foto: art of success

Send til din ven. X Artiklen: Socialtilsynet lukker botilbud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Socialtilsynet lukker botilbud

Gribskov - 04. juni 2021 kl. 20:30 Af Nicklas Skyum Clausen Kontakt redaktionen

Senest 30. juli 2021 skal Bostedet Breine-Åsen i Smidstrup Strand være ryddet, og stedets seks beboere være ude.

Det står klart, efter Socialtilsyn Hovedstaden 31. maj har truffet beslutning om at fratage botilbuddet dets godkendelse.

- I februar gav vi bestyrelsen en sidste chance for at vise, at de havde både vilje og evne til at rette op på forholdene, siger Kristina Vang Jensen, konstitueret tilsynschef hos Socialtilsyn Hovedstaden.

Sanktionen kommer på baggrund af fire påbud, tilbuddet tilbage i februar blev tildelt, og som bostedet ifølge Socialtilsynet ikke i tilstrækkelig grad har formået at rette op på.

- Ingen af de fire påbud er blevet opfyldt i fornødent omfang, siger Kristina Vang Jensen.

Alt for mange vikartimer

Af påbuddene fremgår det blandt andet, at medarbejderne ikke fagligt har været rustet til at tage sig af beboerne, der er voksne og diagnosticeret med fortrinsvis autisme spektrum forstyrrelser.

Der har ligeledes været et højt forbrug af vikarer, der har udgjort 40 procent af stedets udgifter til personale. Samtidig modsvarer personalets kompetencer ikke de specialiserede behov, som stedets beboere har.

- Det fører alt sammen til, at vi nu har mistet tålmodigheden med bestyrelsen og truffet den mest alvorlige sanktion, vi har - nemlig lukning, siger Kristina Vang Jensen.

Bostedet har til huse i en stråtækt, tidligere landbrugsejendom i Smidstrup Strand. Ejendommen er omdannet til individuelle lejligheder til stedets beboere.

Så tv hos medarbejder

Radiokanalen Radio4 har tidligere beskrevet forholdene på stedet.

Af Socialtilsyn Hovedstadens rapport fra dets tilsynsbesøg i februar 2021 fremgår det blandt andet, at medarbejderne på stedet har afvist, at bostedet skulle arrangere en række aktiviteter - ture i svømmehallen og på museer blandt andet.

I stedet har en specifik borgers ture ud af huset ofte bestået af en køretur hjem til en medarbejders private hjem, hvor borgeren sidder i sofaen og ser tv, mens medarbejderen gør rent i sin private bolig.

Eksemplet er ifølge Socialtilsynet et udtryk for manglende respekt for og anerkendelse af borgerne på bostedet.

Overvejer klage

Bostedet Breine-Åsen har endnu mulighed for at klage over Socialtilsynet Hovedstadens afgørelse.

Bestyrelsesformand Kim Rasmussen skriver i en mail, at Bostedet Breine-Åsen ikke deler Socialtilsynets syn på sagen. Han tilføjer, at en anke over afgørelsen fortsat er under overvejelse:

"I disse dage fokuserer vi dog vores ressourcer på at sikre en så tryg fremadrettet proces for beboerne som overhovedet muligt," slutter Kim Rasmussen.

Hensynet til beboerne har også vejet tungt fra Socialtilsyn Hovedstadens side, siger Kristina Vang Jensen. Blandt andet derfor har processen omkring Breine-Åsen, der allerede i 2016 blev sat under skærpet tilsyn, været langstrakt:

- Men det er jo netop også hensynet til borgerne, der i sidste ende gør, at vi mener at tilbuddet skal lukke. Borgerne bliver ikke mødt af et tilstrækkeligt kompetent og stabilt personale, og bestyrelsen har ikke vist interesse for at sikre opkvalificering og viden internt i tilbuddet. I stedet køber de 40% af personalet igennem et vikarbureau. Det er utilfredsstillende, og opholdsprisen på 150.000 kr. pr. måned pr. borger kan vi ikke forsvare over for de kommuner, der køber en plads i tilbuddet, siger Kristina Vang Jensen.