Socialdemokratisk ordfører: Overvågning er fremtiden for fiskeri

Gribskov - 18. august 2020 kl. 08:52 Af Kasper Roug, MF, Fiskeriordfører (S)

Danmarks Fiskeriforening har igangsat en underskriftsindsamling i protest mod, at der indføres kamera-monitorering i jomfruhummerfiskeriet i Kattegat. Det gør naturligvis også indtryk på mig.

Først og fremmest glæder det mig, at der er så stor interessere for dansk fiskeri. Det har vi brug for. Med Brexit-forhandlingerne og generelt svindende kvoter de seneste år, står dansk fiskeri i en udfordrende situation. En situation som vi kun kan løse i fælleskab - fiskere, erhverv og politikere.

Men det ærgrer mig, at kritikken af kamera-projektet bygger på en række misforståelser. I et interview med Frederiksborg Amts Avis den 12. august, siger auktionsmester på Gilleleje Havn, Lasse Nordahl, at når folk forstår, hvad det går ud på, kan de godt se problemet i det, så lad os starte der.

Først og fremmest så er der ikke tale om, at fiskerne skal overvåges ombord på fartøjerne. Det skal de fisk, der landes på fartøjerne. Der sættes ikke kamera op i kahytter og opholdsrum, men udelukkende i arbejdsområder. Og al lovgivning vedrørende person-databeskyttelse skal naturligvis overholdes, når materialet behandles.

Vi har behov for at styrke kontrollen af, hvorvidt landingsforpligtelsen bliver overholdt. Torskebestanden i Kattegat er voldsomt presset, og vi kan simpelthen se, at de tal der indberettes fra fiskerne, ikke stemmer overens med de tal, vi får, når vores kontrollører og forskerne er med ombord. Og forskellen ligger langt ud over, hvad der kan forklares med tilfældigheder. Det problem kan den elektroniske monitorering være med til at løse, da fiskerne med elektronisk monitorering dokumenterer, at alt foregår efter reglerne uden udsmid og overfiskeri.

Og vi ved, at det virker. I et nyt studie af over 100 kameraforsøg i hele verden konkluderer danske og internationale forskere, at kameramonitorering har en effekt i forhold til at undgå udsmid af fisk, som ikke burde være røget overbord og at flere fisk bliver registreret korrekt, og jeg ser teknologiske løsninger som vejen frem, hvis vi vil sikre et bæredygtigt fiskeri. Og det skal vi.

Vi har et fælles ansvar for at passe bedre på torskebestanden, som desværre igennem en årrække har haft det meget dårligt i Kattegat. Alternativet er, at vi må stoppe fiskeriet i Kattegat, som vi kender det. Det synes jeg, ville være en meget ærgerlig vej at gå. Det er fiskeriet efter jomfruhummer alt for vigtigt til - både for fiskerne, men også for eksempelvis Lasse Nordahls fiskeriauktion i Gilleleje og fiskerierhvervene rundt om i de danske havne.

Derfor håber jeg også på, at vi - fiskere, erhverv og politikere - kan samarbejde om kamera-projektet i Kattegat, så vi kan fortsætte jomfruhummerfiskeriet uden at gøre skade på torsken. Det er den bedste mulige løsning.