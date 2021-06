Se billedserie Peter Kay Mortensen, formand Gribskov Øst.

Socialdemokrater slutter fred

Gribskov - 05. juni 2021 kl. 04:10 Af Camilla Nissen

Selvom kommunesammenlægningen ligger næsten 15 år tilbage i tiden, har der indtil nu været to socialdemokratiske partiforeninger i Gribskov. Men det skal være slut nu.

De to foreninger i Gribskov Øst og Vest har fået opbakning fra medlemmerne til at slå foreningerne sammen på hver sin generalforsamling. Efter generalforsamlingerne er meldingen fra de to formænd, Morten Dahlberg i Gribskov Vest og Peter Kay Mortensen i Gribskov Øst, at de i samme ombæring ønsker fokus på et generationsskifte.

- Der var kun positive indlæg i debatten og efterfølgende støttede en enig generalforsamling bestyrelsens forslag. Der var en god og fremadrettet debat på generalforsamlingen. Flere medlemmer udtrykte også ønske om at der bliver et større fokus på et generationsskifte og stiftelsen af en ny forening må meget gerne afspejle dette ønske, lyder det fra Peter Kay Mortensen.

Krigen stopper - Vi ser en kæmpe fordel i, at vi nu kan samle vores foreninger, og måske i den proces også skabe et generationsskifte. En partiforening, hvor de organiserede socialdemokrater kan se sig selv i et stærkt socialdemokratisk værksted, lyder ordene fra Morten Dahlberg.

Han håber, de yngre kræfter vil komme til paritet, når den strid, der har været, nu bliver lagt i graven.

- Vi har en høj gennemsnitsalder, så vi håber at kunne tiltrække yngre ved at nedlægge skyttegravskrigen, siger han.

Han peger på, at næste skridt nu er at nedsætte et udvalg, der lægger linjen for foreningen.

- Vores udgangspunkt er, at vi gerne vil så tæt på medlemmerne som muligt, men også at få en forening med én bestyrelse, der tegner partiet, siger han.

Kulturelle forskelle Det var i begyndelsen af maj måned, at Socialdemokratiets formand i Gribskov Øst, Peter Kay Mortensen, fortalte, at bestyrelsen i Gribskov Øst nu var klar til at slå pjalterne sammen med partifællerne i Vest. Der har ellers været kulturelle forskelle, der har gjort det vanskeligt at mødes i én samlet forening.

- Det har ikke været uden konflikter gennem årene, fordi de kulturelle forskelle ikke kunne overvindes. Men det må ikke være af sådan en karakter, at det splitter - og nu har vi siden 2007 været én kommune, så nu er tiden inde til at blive én forening, siger Peter Kay Mortensen.

Splittelsen har også gjort det svært for byrådsgruppen, der i seneste valgperiode måtte vinke farvel til to ud af fem medlemmer - den tidligere spidskandidat Bo Jul Nielsen, der nu er radikal, ligesom Betina Sølver har meldt sig ud og er blevet løsgænger.

Planen er, at den nye partiforening skal stiftes i slutningen af marts måned 2022. Årsagen til, at sammenlægningen ikke kan ske før, er et ønske om at koncentrere sig om kommunalvalget i første omgang.