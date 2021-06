Snoren er klippet over: Nyt toilet er klar til brug

- Vi er glade for og stolte af, at de bliver prioriteret, for det viser, at vi er en kommune, der prioriterer borgere, gæster og turister. Placeringen er god her i Græsted, for Græsted er en by med mange arrangementer, lød det fra formand Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov) under indvielsen.