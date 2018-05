Snedkersvende får håndtryk af majestæten

Der er en umiskendelig duft af træ i værkstedet, der henleder tankerne på en blanding af skov og sløjdtimerne i folkeskolen. I dag er ganske vist en stille dag, men det er her på selvsamme værksted, at August Herdal Wehnert for nyligt har lavet sit svendestykke- en skænk med jalousilåger, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Tirsdag er nemlig en særdeles stor dag for den nyudlærte snedkersvend, når han sammen Henrik Dam, Giovanni Accerbis og Viktor Sørensen, som er udlærte fra samme sted, skal hædres med en medalje fra Haandværkerforeningen i København og et håndtryk fra ingen ringere end selveste den danske monark - Hendes Majestæt dronning Margrethe den 2.

- Det er ekstra specielt denne gang, fordi vi har fire med. Det betyder da rigtig meget for os, at dronningen vil hædre vores arbejde. Dronningen vil gerne fejre håndværket, og der er også kommet mere politisk fokus på håndværksfagene, og det er jeg glad for. Jeg er utrolig stolt over, at de har taget den her lærdom op og været så engagerede og dygtige, siger Anders Rønne.