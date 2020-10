Smitten stiger: Vil teste plejepersonale hver 14. dag

Smittetrykket i Gribskov Kommune og i landets øvrige kommuner stiger, og derfor vil plejepersonalet fra næste uge blive testet for Covid-19 hver 14. dag i stedet for hver sjette uge, fortæller udvalgsformand for Ældre, Social og Sundhed Birgit Roswall på vegne af udvalget: