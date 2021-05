Siden begyndelsen af april har gymnasielever skullet pode sig selv. Det har ikke forhindret et udbrud på gymnasiet, hvor 15 elever er smittet. Her en pode-supervisor på gymnasiet. Foto: Allan Nørregaard

Smitten stiger: - Vi er ekstra opmærksomme

Torsdag nåede kommunen op på en incidens på 156, og selvom der stadig er et godt stykke vej til en automatisk nedlukning, holder man skarpt øje med tallet på rådhuset.

Særligt i lyset af et udbrud blandt elever på Gribskov Gymnasium, hvor 15 elever pt. er blevet konstateret smittet med covid-19.

Ser på man på smitten på sogneniveau er den højest i Valby Sogn, hvis man ser på incidenstallet for den seneste uge, som er på 340. Det faktiske antal smittede er dog på to personer. I Helsinge sogn, hvor gymnasiet ligger, at smitten højest, hvis man ser på det faktiske antal, som lyder på 24 smittede den seneste uge.