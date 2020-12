Smitten stiger: Overhaler nabokommunerne

De seneste dage er smitten med coronavirus vokset betragteligt i Gribskov Kommune. På en uge er 197 personer således blevet konstateret positiv for covid-19. Det betyder, at kommunen nu har en incidens på 481,3. Tidligere har Gribskov ligget en smule under nabokommunerne Helsingør og Hillerød, men ligger nu over begge disse kommuner. I Helsingør er incidensen således på 449,2 og i Hillerød er den på 471,9. Halsnæs har langt færre smittetilfælde med 66 - og en incidens på 210,9.