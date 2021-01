Smitten er vokset: To plejecentre hårdt ramt

På Helsingegården er det henholdsvis nu beboere og tre medarbejdere, der er ramt af covid-19. Den voksende smitte på de to kommunale plejecentre betyder, at Styrelsen for Patientsikkerhed har indført besøgsforbud på både Trongården samt Helsingegården, Det betyder ikke, at der er helt lukket for besøg, men at beboerne må vælge én pårørende, som kan komme på besøg i beboerens egen lejlighed. Forbuddet gælder, indtil Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at det kan ophæves igen.