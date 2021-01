Smitte-info skabte utryghed

Utryghed blandt borgere Det skyldes, at kommunen erfarede, det gjorde borgerne utrygge, når de kunne se, at en hjemmepleje-ansat var konstateret positiv med covid-19, lyder det fra centerchef på sundhedsområdet Mette Bierbaum, Gribskov Kommune.

- I starten havde vi også det tal oppe, og det skabte en masse utryghed blandt borgerne. Derfor holdt vi op med at skrive det på hjemmesiden, forklarer Mette Bierbaum.

- Der har været smittetilfælde, især da smittetrykket var højest. Vi har jo også modtaget borgere med covid, der blev udskrevet fra hospitalet, men stadig var smittet, og selvom de ansatte bruger værnemidler, har der været enkelte smittetilfælde. Da smittetrykket var højt, var der også mange plejeansatte, der var nære kontakter og blev sendt hjem med henblik på test. I julen var vi meget presset af at vi havde en del syge og hjemsendte ansatte, hvilket pressede os meget på driften, fortæller Mette Bierbaum.

Selvom smittetrykket nu er faldet, er der stadig et udbrud, som ikke er inddæmmet, på plejecenteret Trongården.

Mette Bierbaum ser frem til, at de ansatte på plejehjem og hjemme- og sygepleje fremover skal pcr-testes to gange om ugen.

Forleden kunne TV 2 fortælle, at der på flere plejecentre rundt om i landet har været ansatte, der ikke ønskede at blive vaccineret. Herunder et plejecenter i Ishøj, hvor 35 procent havde takket nej.