Fire måneders ubetinget fængsel blev straffen for at overfalde en 17-årig på Helsinge Station. Foto: Allan Nørregaard

Skyldige i gruppeoverfald på togstation: Nu er dommen faldet

Gribskov - 15. juni 2021 kl. 17:30 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

Seks unge mænd fra Gribskov blev mandag i retten i Helsingør kendt skyldige for et overfald i ventesalen på Helsinge Station på en 17-årig, der blev sparket og slået med knytnæve i hovedet og på kroppen. Alle seks fik fire måneders ubetinget fængsel for gruppeoverfaldet, der fandt sted den 20. marts.

Det oplyser anklagerfuldmægtig Dersim Bicen, der krævede en fængselsstraf på minimum fire måneder for dem alle.

Nærmere bestemt blev de seks mænd dømt for grov vold i forening, hvilket de havde nægtet sig skyldige i.

I domsafsigelsen lagde dommerne særligt vægt på, at der var 14 mennesker i ventesalen, at den 17-årige ikke havde mulighed for at flygte eller tilkalde hjælp, og at han befandt sig i en værgeløs tilstand, oplyser Dersim Bicen.

Tre af dem modtog dommen, mens tre udbad sig betænkningstid med hensyn til at anke dommen.

Tre af mændene afgav forklaring i retten. En af dem erkendte at have udøvet simpel vold - men alene og ikke i forening med andre. På videoovervågning fra stationen - som har udgjort bevismateriale i sagen - ses det, at manden som den første går alene ind i ventesalen til den 17-årige og tildeler ham et slag med flad hånd i baghovedet. Dernæst kommer de øvrige gerningsmænd ind i ventesalen - på optagelsen ses i alt 14 maskerede mænd.

Manden forklarede i retten, at han ikke havde noget at gøre med, hvad der skete efterfølgende, og at han ikke kender de andre mænd.

En anden af de nu dømte udpegede sig selv på videoovervågningen - hvor det fremgik, at han var til stede under overfaldet, men at han hverken slog eller sparkede den 17-årige. Hans forklaring var, at han fulgte efter den førstnævnte mand, fordi det var hans ven, og at det væltede ind med mennesker, og at han gik ud, fordi han var chokeret.

Den tredje, der afgav forklaring i retten, nægtede helt at have været på gerningsstedet, mens en fjerde henviste til en tidligere forklaring afgivet under en fristforlængelse. Her fremgik det, at han erkendte simpel vold, men alene. På overvågningen ses manden slå og sparke den 17-årige, hvilket han også forklarede.

De to øvrige mænd ville ikke forklare sig i retten og har heller ikke tidligere afgivet forklaring til politiet.

Begået i forening Udover identifikation var et tema under retssagen netop, om forbrydelsen var begået i forening. Her plæderede de seks forsvarere enten for, at nogle ikke deltog, men blot kiggede på og ikke kunne stoppe overfaldet, eller at den enkelte ikke havde tilsluttet sig den samlede voldsudøvelse - accepteret det, der skete efterfølgende, oplyser Dersim Bicen.

Men for alle seks mænds vedkommende fandt retten det altså bevist, at de kunne ses på overvågningsvideoen, og at der var tale om et overfald begået i forening.

Selvom der var forskel på de seks gerningsmænds ageren i overfaldet valgte retten altså at dømme dem alle samme straf, hvilket også var anklagerfuldmægtig Dersim Bicens påstand.

- Man lagde til grund, at de var en del af det samlede trusselsbillede, og derfor skulle de (dem der ikke slog og sparkede, red.) hæfte for de øvrige gerningsmænds handlinger, siger Dersim Bicen.

Fem af de dømte blev 10 minutter efter overfaldet standset af politiet i en bil tæt på stationen, og det fremgik også, at nogle af dem kendte hinanden fra korrespondancer på Messenger.

Et andet stort tema under retssagen handlede om, hvorvidt der var tale om simpel eller grov vold.

- Når der ikke er anvendt våben, men slag og spark, vil det typisk være et stridspunkt. Forsvarerne plæderede for, at der var tale om simpel vold henset til, at der ikke var anvendt våben, og at forurettede ikke var tilføjet betydelige skader.

Den 17-årige fik konstateret en hævet næse på sygehuset.

En af mændene er i 20erne, mens de resterende fem dømte - som sad i bilen sammen - var mellem 17 og 19 år gamle på gerningstidspunktet.

Men selvom de fem mænds unge alder kan være en formildende omstændighed, var der altså ingen forskel på straffen.

En af dem er 17 år gammel, og retten har derfor besluttet, at hans sag skal behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Medlem af Crips Ifølge anklagemyndigheden er alle seks medlemmer af banden Crips, men overfaldet på stationen er ikke bande-relateret.

Den gerningsmand, der gik først ind i ventesalen, sagde i sin forklaring, at han kendte den 17-årige, og årsagen til, at han ville i kontakt med ham, var, at den 17-årige havde skrevet til en bestemt pige. Den 17-årige forklarede, at han godt kendte ham, men derimod kendte han ikke noget til, hvad overfaldet drejede sig om.

Politiet har ikke kunnet komme det nærmere, hvad overfaldet handlede om.

De nu dømtes medlemskab af banden er dog relevant, fordi der var nedlagt påstand om et opholdsforbud i Helsinge samt i området ved ungdomshuset Remisen og stationen i Gilleleje.

- Politiet vurderer, at det er et sted, de opholder sig, siger Dersim Bicen.

Men visse betingelser skal være opfyldt.

- Retten mente ikke, der var tilstrækkeligt mange og alvorlige overtrædelser til at kunne sige, at Crips er en gruppe, der begår omfattende og alvorlig kriminalitet - som er en af betingelserne. Retten lagde bl.a. vægt på, hvor mange fældende afgørelser der er mod registrerede medlemmer af banden helt overordnet - de seneste fem år, tre år og hele livet, siger Dersim Bicen.

Ifølge den anklagerfuldmægtige er Crips en ret ny bande. I retten kom det nemlig frem, at den blev stiftet omkring december '19 og januar '20.

- Nogle af tallene fra dokumentationsrapporterne om deres medlemmer og den kriminalitet, de er dømt for, går fem år tilbage, og dengang eksisterede Crips ikke.

