Musik i Lejet vil blive i en anderledes udgave i år - hvis den kan afvikles. Foto: Camilla Nissen.

Skuffet festivalformand: Ikke den samme festival

Gribskov - 23. april 2021 kl. 16:33 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Det bliver ikke en Musik i Lejet ved stranden i Tisvildeleje i det format, man kender den, i år 2021 udgaven. Det kan en dybt skuffet formand for festivalen konstatere, efter det er kommet frem, hvordan en ekspertgruppe under Kulturministeriet og Erhvervsministeriet forestiller sig, at festivalerne kan afvikles, før alle er vaccineret. Her fremgår det blandt andet, at publikum vil skulle deles op i mindre sektioner, for eksempel med op til 1000 deltagere i hver sektion. Og med en placering i slutningen af juli, ligger Musik i Lejet placeret nogle uger før det forventes at nå i mål med coronavaccinationen af befolkningen.

- Selv i det bedst tænkelige scenarie må vi konstatere, at det ikke bliver en festival i det format, det plejer at være i. Nu er der jo ikke noget, der er vedtaget politisk endnu, men det giver nok en meget stærk pejling om, hvordan det bliver, siger Musik i Lejets bestyrelsesformand, Peter Maarbjerg.

Hvor efterlader det så Musik i Lejet?

- Vi skal finde ud af, hvad vi så kan lave. Vi kan nok lave noget, men vi skal finde ud af, om vi kan lave et format, der er godt nok. For vi kan ikke gå på kompromis med kvaliteten. Vi bruger mange ressourcer på at gøre vores festivalplads så lækker som muligt, og nu må vi se, om restriktionerne umuliggør dette. For hvis der skal være hegn alle vegne, er det svært at se for sig, siger han.

Han lægger ikke skjul på, at det er en deprimerende melding at få, og han vil nu gå i tænkeboks med de øvrige kræfter bag festivalen og gøre op med sig selv, om festivalen kan blive til noget.

- Men nu må vi ind i værkstedet og se, om vi kan få noget fornuftigt ud af det. Vi skal træffe en beslutning hurtigt, så i løbet af næste uge skal vi helst kunne sige, hvad der skal ske. Kan vi tænke i nogle spændende formater, så man ikke skal stå for sig selv og kede sig? Vi skal finde ud af, om det bliver for lille og restriktivt. Det er godt nok surt, og det er nærmest skandaløst, at man venter så lang tid med at give os besked, siger han.